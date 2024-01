Horoskop: Sternzeichen-Hammer! Es geht um die nächsten 20 Jahre deines Lebens

Wer hätte nicht gerne einfach mal für mehrere Jahre oder gleich Jahrzehnte Sicherheit in seinem Leben? Ein Anker, an dem man sich im stressigen Alltag orientieren kann – das wäre was. Dabei kann dir auch dein Horoskop helfen!

Denn in diesem Jahr spielt sich am Himmel ein Spektakel ab, das gleich vier Sternzeichen langfristig beeinflussen könnte. Ein Blick ins Horoskop zeigt: Der kleine Planet Pluto könnte großen Einfluss auf dein Leben in den kommenden Jahren haben.

Horoskop: Pluto-Schauspiel mit Folgen

Als Zwergplanet fristet Pluto ein recht trauriges Dasein. Von der Wissenschaft oft und gerne übersehen, kann er doch große Auswirkungen auf das Leben vieler Menschen haben – besonders jetzt! Denn mit dem 20. Januar ist Pluto in ein neues Sternzeichen, nämlich Wassermann, gewechselt.

Doch nicht nur das: Anders als manch anderer Planet verharrt Pluto ziemlich lang in ein und demselben Sternzeichen. Rund 20 Jahre, also bis 2044 bleibt er nun im Wassermann. Das beeinflusst das Horoskop von gleich vier Sternzeichen in besonderem Maße.

Karriere, Familie, Freunde

Betroffen ist unter anderem der Stier. Er bekommt die Veränderung besonders auf der Karriereleiter zu spüren. Dort sieht es zunächst nicht gut aus für ihn. Eigene Fehler und Misserfolge sind vorprogrammiert. Lässt er sich darauf aber ein, geht es anschließend bergauf. Dabei kann auch eine Neuorientierung im Job helfen. Es warten also viele Veränderungen.

Auch der Löwe bekommt die Wanderung von Pluto zu spüren. Bei ihm wirkt es sich aber auf das familiäre Umfeld aus. Für 20 Jahre wird er sich mit Beziehungen und Partnerschaften auseinandersetzen müssen. Pluto zwingt ihn, an gesunden und starken Partnerschaften und freundschaftlichen Beziehungen zu arbeiten. Während des Prozesses wird der Löwe erfahren, wer seine wahren Freunde sind – und kann sich so von schlechten Einflüssen befreien.

Horoskop: Skorpion und Wassermann aufgepasst

Ähnliches gilt auch für den Skorpion. Bei ihm rückt in den kommenden zwei Jahrzehnten das Privatleben in den Fokus. Mit Familiendramen und Konflikten ist zu rechnen – besonders mit solchen, die man längst hätte lösen können. Anders als der Löwe hilft es dem Skorpion allerdings, seine eigenen schlechten Gewohnheiten abzulegen und so ein besseres Umfeld für sich zu schaffen.

Und letztlich ist auch das Horoskop des Wassermanns von der Wanderung Plutos betroffen. Und das sind gute Neuigkeiten, denn er kann sich völlig neu erfinden und fühlt sich letztlich stärker und mächtiger.