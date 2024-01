Horoskop: Schnee-Mond im Januar – drei Sternzeichen brauchen jetzt viel Mut

Ende Januar 2024 wird der nächtliche Himmel vom ersten Vollmond des Jahres erleuchtet, der im Sternzeichen des selbstbewussten Löwen steht. Gemäß dem Horoskop kann diese Vollmond-Phase am 25. Januar besonders für das Erreichen persönlicher Ziele und das Aufrechterhalten von Neujahrsvorsätzen eine wichtige Energiequelle sein.

Die Bezeichnungen „Schneemond“, „Eismond“ und „Hartung“ sind alle mit der frostigen Jahreszeit verbunden, in der dieser Vollmond erscheint. In der Horoskop-Deutung stehen diese Namen für die Januar-Vollmond-Phase. In Nordamerika nennt man diesen Vollmond auch „Wolfsmond“, eine Anspielung auf das heftige Wolfsgeheul, das zu dieser Zeit gehäuft auftritt.

Horoskop: Ziele jetzt entschlossen angehen

Unter dem Einfluss des Vollmonds und dessen Position im Sternzeichen Löwe werden Qualitäten wie Selbstvertrauen, Ehrgeiz und Stolz in den Fokus gerückt. Das aktuelle Horoskop weist darauf hin, dass Sternzeichen, die eventuell unter dem vorsichtigen Steinbock Einfluss zu Jahresbeginn Ziele gesetzt haben, nun zusätzlichen Antrieb und Motivation erhalten. So können sie ihre Vorhaben entschlossen und mit neuem Mut angehen.

Das Horoskop offenbart, dass drei Sternzeichen in besonderem Maße von der kraftvollen Energie des Löwe-Vollmonds profitieren. Krebs, dessen innere Stärke oftmals unterschätzt wird, erhält einen willkommenen Schub an Selbstbewusstsein und Mut. Das ermöglicht es den im Sternzeichen Krebs Geborenen, sich für ihre eigenen Belange einzusetzen.

Vollmond bringt Fischen mehr Selbstbewusstsein

Für die Fische – ein Sternzeichen, das häufig für seine Sensibilität bekannt ist – bringt der Vollmond im Löwen einen willkommenen Anstoß dazu, sich selbstbewusster zu zeigen und offener die eigene Meinung zu vertreten. Das Horoskop legt nahe, dass dieses offene Auftreten Respekt einbringen und zur persönlichen Entwicklung beitragen kann.

Das Sternzeichen Löwe selbst empfängt eine außerordentliche Portion Vollmond-Energie in seinem eigenen Zeichen. Das Horoskop sagt eine Glückswoche voraus, in der sich festgefahrene Angelegenheiten lösen und Momente emotionaler Tiefe und ungebremster Leidenschaft erlebt werden können.