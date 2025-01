Horoskop: Löwe-Mond lässt keine Wahl – für SIE steht jetzt alles auf dem Spiel

Eine neue Mondphase steht kurz bevor, die auch einen enormen Einfluss auf das Horoskop hat. Ab dem 12. Februar leuchtet der Vollmond im energiegeladenen und mutigen Zeichen des Löwen. Das kann für zwei Sternzeichen eine große Herausforderung sein, insbesondere in der Liebe.

Zu einer guten Beziehung gehört nicht nur Leidenschaft, sondern auch Kompromisse. Unter dem strahlenden Licht des Mondes des Löwen wird zwar genau diese Leidenschaft ans Licht gebracht. Aber auch ungeklärte Probleme rücken in den Vordergrund. Die neue Mondphase ist eine ganz klare Aufforderung, mutige Entscheidungen zu treffen, ganz im Zeichen des Löwen.

Löwe-Mond testet die Beziehung des Stiers

In dieser Mondphase müssen sich laut Horoskop sowohl der Stier als auch der Skorpion entscheiden – ist die Beziehung es wert, um für sie zu kämpfen? Oder ist die Leidenschaft schon lange erloschen? Insbesondere Beziehungen, bei denen es schon seit langer Zeit kriselt, werden von der neuen Mondphase getestet.

Menschen mit dem Sternzeichen Stier sehnen sich eigentlich nach Stabilität und Beständigkeit, vor allem in einer Beziehung. Laut dem Horoskop wird sich jedoch für den Stier bald alles ändern. Der Vollmond bringt das, was man eigentlich ignorieren will und unausgesprochen bleibt, zum Vorschein. Jetzt ist der Zeitpunkt, die Energie des Löwen zu nutzen, um Mut aufzubringen und mit seinem Partner offen über Probleme zu kommunizieren.

Aber nicht nur die Beziehung des Stiers wird in der bevorstehenden Mondphase herausgefordert. Menschen mit diesem Sternzeichen müssen sich jetzt fragen, was genau sie wollen und was die eigenen Bedürfnisse sind, unabhängig von dem Partner. Das Horoskop fordert den Stier auf, Klarheit zu schaffen – und das ist nur möglich durch mutige Entscheidungen.

Horoskop: Skorpion muss eine Entscheidung treffen

Das Sternzeichen Skorpion ist ohnehin bekannt dafür, tiefgründig zu sein, aber der Löwen-Mond bringt das Sternzeichen dazu, sich selbst und seine Umgebung noch besser zu reflektieren. Dabei können auch alte Streitereien und Verletzungen erneut zum Vorschein kommen. Das Horoskop bringt den Skorpion dazu, zu hinterfragen, ob die Beziehung immer noch dieselbe Leidenschaft hat wie beim ersten Kuss.

Die Energie des mutigen Löwen inspiriert auch den Skorpion dazu, mit seinem Partner tiefgründige Gespräche zu führen. Dadurch können alte Wunden heilen, aber diese können auch zu einer Erkenntnis führen. Für das Sternzeichen ist jetzt die Zeit gekommen, sich zu entscheiden, ob man weiterhin für die Beziehung kämpft oder diese gehen lässt.