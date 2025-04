Horoskop: Verliebt und verlobt? Der Mai verspricht für diese 3 Sternzeichen Herzklopfen

Jetzt wird’s romantisch… Im Mai könnten sich laut Horoskop gleich drei Sternzeichen Hals über Kopf verlieben. Der Monat verspricht Liebe, Leidenschaft und Anziehungskraft dank einer günstigen Position des Liebesplaneten Venus.

Doch nicht nur Herzklopfen und Schmetterlinge im Bauch werden dir den Mai versüßen. Denn womöglich beflügelt Venus deinen Partner oder deine Partnerin sogar zu einer ganz wichtigen Entscheidung. Wird er oder sie dir die wohl wichtigste Frage überhaupt stellen? Das erfährst du hier in unserem Horoskop.

Horoskop im Mai sagt Liebe voraus

Venus und Mars arbeiten im Mai 2025 zusammen, um dir einen besonders romantischen Monat zu bescheren. Liebe, Leidenschaft und Anziehungskraft wirken zu deinen Gunsten. Jetzt ist der perfekte Augenblick gekommen, sich zu verlieben oder bestehende Verbindungen noch zu vertiefen – oder womöglich ein altes Feuer neu zu entfachen?

Wenn du ein Stier bist, dann ja. Denn dank der Harmonie von Venus und Jupiter fühlen sie sich im Mai emotional komplett erfüllt. Singles könnten auf langfristige, tiefe Beziehungen hoffen oder sogar auf die große Liebe. Hier heißt es: offen bleiben! Verpartnerte Stiere finden zu noch mehr gegenseitigem Vertrauen und sollten nun Zukunftspläne schmieden. Zwischen dem 10. und 25. Mai könnte dir dein Partner eine unerwartete Liebeserklärung überbringen, die dein Herz höherschlagen lässt.

Horoskop: Alte und neue Liebe wartet

Auf intensive Gefühle kann sich auch der Krebs gefasst machen. Venus verleiht dem Sternzeichen besonderen Charme und eine nahezu magische Ausstrahlung und Anziehungskraft. Singles könnten nun den Menschen treffen, der alle ihre Bedürfnisse erfüllt. In einer Beziehung erleben Krebse nun besonders viel Harmonie. Tiefe Gespräche und romantische Abenteuer ergeben sich für dich.

Und auch bei der Waage stehen im Mai romantische Verabredungen an. Lockere Flirts, Leidenschaft – oder doch mehr? Wer bereits verpartnert ist, sollte die Zeit zu zweit nun besonders genießen. Vielleicht bei einem spontanen Wochenendausflug. In der zweiten Monatshälfte könnte allerdings auch eine alte Flamme in das Leben der Waage zurückkehren.