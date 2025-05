Horoskop: Vom Glück geküsst! Diese Sternzeichen finden im Juni ihr Herzblatt

2025 ist das Venusjahr – da stehen natürlich alle Zeichen auf Romantik. Der Planet der Liebe, Fruchtbarkeit und Schönheit bereichert laut Horoskop in diesem Jahr dein Leben. Für einige Sternzeichen könnte diese Energie schon bald Früchte tragen.

Bereits im Juni könnten sie auf ihre große Liebe treffen. Ob du auch dieses Glück haben wirst? Das erfährst du hier in unserem Liebes-Horoskop.

Horoskop im Juni 2025: Sie finden die große Liebe

Dass im Venusjahr 2025 Liebe auf dem Programm steht, ist sicherlich keine Überraschung. Doch konzentriert sich die Energie des Romantik-Planeten nun für drei Sternzeichen ganz besonders. Im Juni könnte sie auf ihre bessere Hälfte, ihre einzig wahre Liebe treffen. Vorsicht, jetzt wird es romantisch!

Zu den drei Glücklichen zählt das Sternzeichen Fische (20. Februar bis 20. März). Das Wasserzeichen befindet sich womöglich bereits im Liebestaumel. Schon seit März bahnt sich da was an. Bis zum Juli steigen die Chancen auf ein Date mit dem Schicksal immer mehr. Ihren Seelenverwandten werden die Fische dabei am ehesten in der Nähe von Wasser finden – wie passend. Aber das Horoskop sieht auch eine Verbindung mit Kunst voraus – also vielleicht ein alter Brunnen im Park? Fische sollten jetzt ganz auf ihre sensible Seite setzen. Wie eine Wünschelrute wird sie diese zur richtigen Person führen.

Horoskop: Dieses Sternzeichen muss sich noch gedulden

Nach den Fischen dürfen sich auch die Stiere (21. April bis 20. Mai) über Liebeskitzel freuen. Sie schweben sowieso schon im siebten Himmel, da ihr Herrscherplanet passenderweise die Venus ist. Im Juni steht sie in der Jungfrau, sorgt so für harmonische Gespräche und gemeinsame Zukunftsvisionen. Die Zeichen für tiefgehende Beziehungen stehen gut. Bestehende Paare könnten in diesem Monat den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gehen. Klingeln beim Stier bald die Hochzeitsglocken?

Als dritter im Bunde darf sich die Waage (24. September bis 23. Oktober) über ein Wiedererwachen der Romantik in ihrem Leben freuen. Allerdings wird es bei ihr etwas dauern, bis die Liebesmaschine wieder in Gang kommt. Erst ab August stehen schicksalshafte Begegnungen auf dem Plan. Dafür könnte das Sternzeichen ganz entspannt über gemeinsame Freunde oder soziale Kontakte seinem Seelenverwandten näherkommen.