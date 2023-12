Horoskop: Bitteres Liebes-Aus! Diesen drei Sternzeichen droht heftiger Herzschmerz

Das sind aber traurige Aussichten! Wer während der aktuellen Schützen-Saison einen Blick ins Horoskop wagt, dürfte ordentlich ins Wanken geraten. Denn: Drei Sternzeichen könnte jetzt eine Trennung bevorstehen!

Noch bis zum 21. Dezember hat das Sternzeichen Schütze Hochsaison, danach kommen die Steinbock-Geborenen an die Reihe. Bis dahin sollten sich die Betroffenen an die Tipps ihres Horoskops halten.

Horoskop: Löwen müssen in der Schützen-Saison aufpassen

Das Trennungsrisiko ist vor allem für Löwe-Geborene in dieser Schützen-Saison besonders hoch. Betroffene sollten sich deshalb jetzt auf ihre Beziehung konzentrieren. Das könnte allerdings dadurch erschwert werden, dass Löwen aktuell viel Bewunderung erfahren und im Mittelpunkt der Geschehnisse stehen.

Wichtig ist deshalb jetzt mehr denn je, Prioritäten zu setzen. Sonst könnte sich der Partner schnell vernachlässigt fühlen. Vor allem frische Beziehungen dürften darunter leiden und könnte in die Brüche gehen. Aber auch langjährigen Verbindungen solltest du jetzt besondere Aufmerksamkeit schenken.

Auch diesen Sternzeichen steht eine Probe bevor

Aber auch Krebse müssen aufpassen. Vor ihnen liegt eine Abenteuerfahrt der Gefühle. Vielleicht erweckt der ein oder andere Flirt in den kommenden Tagen Sehnsüchte in dir. Doch Vorsicht! Solange du nicht gerade in einer offenen Beziehung bist, könntest du diese aufs Spiel setzen, solltest du der Versuchung erliegen.

Und zu guter Letzt steht den Stier-Geborenen eine Liebesprobe vor der Tür. Sie könnten von einer plötzlichen Sehnsucht übermannt werden und ins Grübeln kommen. Ist meine Beziehung noch die richtige für mich?

Deshalb: Vorsicht vor vorschnellen Handlungen. Gerade jetzt ist das besonders wichtig. Denn: Eine alte Flamme könnte erneut in dein Leben treten und dir den Kopf verdrehen. Doch wenn du der alten Verbindung nachgehst und deine jetzige in den Wind wirfst, könntest du es bereuen.