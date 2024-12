Liebes-Horoskop: Wenn dein Partner dieses Sternzeichen hat, kannst du aufatmen

Neues Jahr, neues Liebes-Glück! So heißt es schon bald, wenn wir 2024 hinter uns lassen und 2025 endlich beginnt. Manch einer geht alleine ins neue Jahr, andere Hand in Hand mit ihrem Partner. Doch wird die Beziehung Silvester überstehen oder ist kurz darauf schon wieder Schluss?

Mit einem Sternzeichen an deiner Seite dürfte dir das nicht passieren, sagt zumindest das Horoskop. Denn vor allem 2025 stellt sich dieses als der perfekte Partner beziehungsweise die perfekte Partnerin heraus. Welches es ist, erfährst du hier in unserem Liebes-Horosokop.

Horoskop: Planeten sorgen für Liebes-Plus

Wenn dein Partner ein bestimmtes Sternzeichen hat, dann kannst du dich besonders glücklich schätzen. Grund dafür ist die Stellung der Planeten im kommenden Jahr. 2025 steht der Jupiter im Stier, der für Sinnlichkeit steht, der Saturn im einfühlsamen Fisch und Pluto bleibt weiterhin im Wassermann.

Diese Konstellation sorgt für stabilere, tiefergehende Beziehungen und eine stärkere emotionale Verbundenheit mit deinem Partner. Du fühlst dich mehr wertgeschätzt, ihr seid ehrlicher miteinander und das verspricht eine besonders lange Verbindung. Mit einem bestimmten Sternzeichen wäre diese allerdings noch sicherer.

Liebes-Horoskop: Stier als perfekter Partner

Ein Sternzeichen avanciert 2025 zum perfekten Partner und zwar der Stier (20. April bis 20. Mai). Da Jupiter in seinem Zeichen steht, strahlt er dann eine besonders hohe Anziehungskraft aus. Diese wirkt sich natürlich auch auf seinen Partner aus. Seine Ruhe, Geduld, aber auch Loyalität und Verlässlichkeit wird jetzt besonders vom Partner wertgeschätzt.

Der Stier wird für seine Liebste oder seinen Liebsten zum Fels in der Brandung. Auch wenn es bei dir mal drüber und drunter geht und sich alles zu verändern scheint – der Stier ist dein Anker im Leben. Er bleibt an deiner Seite, egal was passiert. Er kann dir Sicherheit geben, aber auch sinnlich und liebevoll sein. Das macht ihn zum perfekten Partner.