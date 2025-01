Liebes-Horoskop: Diese Sternzeichen lassen nichts anbrennen – es passiert noch diesen Monat!

Das Vertrauen in die Macht des Universums ist bei vielen Menschen sehr groß. Entsprechend viel Bedeutung legen sie in ihr Horoskop – bei Fragen zur beruflichen Karriere, zu ihren Finanzen, aber vor allem auch in puncto Liebe und Beziehungen.

Wann treffe ich den einen Seelenverwandten? Wie überwinde ich die aktuelle Krise mit meinem Partner oder meiner Partnerin? Im Emotionschaos suchen viele Menschen die Antwort in ihrem Horoskop.

Das neue Jahr hat dabei vor allem für Singles einiges in petto. Bis Ende Januar sollen vier Sternzeichen endlich die Person treffen, bei der sie wieder Schmetterlinge im Bauch spüren.

Liebes-Horoskop: Gefühls-Chaos im Januar steht bevor

Diese vier Sternzeichen sollten im Januar 2025 genau auf ihr Horoskop achten – denn es ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich noch in diesem Monat Hals über Kopf verlieben.

Löwe (23. Juli bis 23. August)

Der Löwe steht für feurige Emotionen und viel innere Stärke. Das zeigt das geltungsbewusste Sternzeichen auch gerne nach außen. Aber gerade jetzt könnte es sich lohnen, sich auch mal von der verletzlicheren Seite zu zeigen und Gefühle ganz ehrlich nach außen zu zeigen. Wer zu seinem Herzen steht und Empathie und Emotionen zulässt, könnte ganz neue, tiefgründige Verbindungen erfahren und Menschen in sein Leben lassen, die sich als die eine große Liebe entpuppen.

Jungfrau (24. August bis 23. September)

Fast genau andersherum sieht es für die Jungfrau aus. Normalerweise top durchorganisiert und strukturiert, empfiehlt das Universum jetzt, einfach mal im Moment zu leben und sich auf spontane Abenteuer einzulassen. Schließlich kann man es nicht im Terminkalender planen, den Traummann oder die Traumfrau zu finden. Wer sich nie auf Überraschungen einlässt, kann auch nicht unerwartet aus den Socken gehauen werden – und sich womöglich auf den ersten Blick verlieben.

Skorpion (24. Oktober bis 22. November)

Das Feuer der Liebe brennt hier besonders heiß. Venus könnte jemand ganz besonderen in dein Leben bringen, der dein Herz höherschlagen lässt. Doch trotz aller potenziellen Romantikabenteuer solltest du dabei nicht vergessen, auch nach dir selbst zu sehen: Der Skorpion sollte seine eigenen Ansprüche nicht hinten anstellen – darf das Kribbeln im Bauch zeitgleich aber natürlich weiter genießen.

Fische (20. Februar bis 20. März)

Fisch-Geborene können sich zurzeit von möglichen Partnern gar nicht retten, weil sie eine enorme Anziehungskraft ausstrahlen. Das darfst du auch gerne genießen, solange es dir und deinem Selbstwertgefühl gut tut. Doch bleib in all diesem Chaos stets authentisch und ehrlich – dann wird sich bei den potenziellen Interessenten auch schnell die Spreu vom Weizen trennen. Und den Fischen wird klar, wer überhaupt für eine wahrhaftige Liebesgeschichte in Frage kommt.