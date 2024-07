Horoskop: Herzschmerz pur! Diese Sternzeichen kassieren im August die Liebes-Klatsche

Pech in der Liebe, Glück im Spiel? Normalerweise geht das Sprichwort andersherum. Doch vielleicht lässt es sich für gleich drei Sternzeichen jetzt umkehren? Ihr Horoskop sieht im August nämlich düstere Zeiten für ihr Liebes-Leben vor.

Wer im Juli noch auf Wolke Sieben schwebte und alles durch die rosarote Brille sah, könnte im nächsten Monat eines Besseren belehrt werden. Sieht auch dein Horoskop für dich jetzt ein gebrochenes Herz vor?

Horoskop: Liebeskummer ahoi!

Laut aktuellem Horoskop kommt es zunächst für Zwillinge dicke. Eigentlich stolpert das Luftzeichen von einem Liebes-Abenteuer ins nächste und liebt es, neue potenzielle Partner im Sturm zu erobern. Zwillinge verstehen sich als waschechte Flirt-Meister, von denen einige Sternzeichen noch etwas lernen können.

Im August 2024 wendet sich das Blatt allerdings. Ausgerechnet im Sommermonat müssen Zwillinge jetzt einen Liebeskummer durchleiden und ihr gebrochenes Herz wieder mühsam zusammensetzen. Ein Gutes soll diese Liebes-Klatsche allerdings haben: Das Erdzeichen geht aus dem Liebes-Drama wie der Phönix aus der Asche hervor und ist nach der harten Probe bereit und offen für die wahre Liebe.

Skorpion und Fische erleben Talfahrt

Auch Skorpione sind keine Kinder von Traurigkeit. Bei vielen wechselnden Partnerschaften blieb natürlich auch das eine oder andere gebrochene Herz nicht aus. Auch im August 2024 vergibt das Feuerzeichen sein Herz laut Horoskop wieder an die falsche Person. Wird das Sternzeichen diese harte Liebes-Probe überstehen? Das wird sich zeigen.

Dass Fische einen Hang zum Liebes-Drama haben, liegt auf der Hand. Denn ihre naive Art macht es ihnen schwer, nicht auf die falschen Menschen hereinzufallen. Auch im August neigt das Wasserzeichen leider dazu, sich in jemanden zu vergucken, der es leider nicht gut mit ihm meint. Fische-Geborene sollten jetzt auf ihre Intuition vertrauen lernen, damit sie am Ende doch noch ihren Mr. oder ihre Mrs. Right finden.