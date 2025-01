Horoskop: Magische Planetenkonjunktion! Das macht sie mit den Sternzeichen

Der Januar 2025 hält für alle Horoskop-Fans ein besonderes Ereignis bereit. Denn schon am Dienstag (21. Januar) stehen nicht nur die Sterne, sondern auch die Planeten für einige Sternzeichen gut. Grund dafür ist eine sogenannte „Planetenkonjunktion“, bei der mehrere Himmelskörper in einer Linie zueinander stehen.

An diesem Dienstag im Januar werden es mit Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn und Neptun ganze sechs Planeten sein, die diese Konjunktion bilden. Für das Horoskop vieler Sternzeichen bedeutet das: Jetzt ist der Moment, sein Leben zu überdenken, neu auszurichten oder bestimmte Dinge loszulassen!

Horoskop: Sternzeichen sollten besonderen Moment nutzen

Eine Planetenkonjunktion aus sechs Himmelskörpern ist äußerst selten, kommt weniger als einmal in einem Jahrzehnt vor. Deshalb hat das diesjährige Ereignis für Horoskop-Fans auch so eine große Bedeutung.

Sie sollten daher auf jeden Fall die Energie nutzen, die sich ihren Weg bahnt. So ist das planetarische Ereignis eine Einladung zur Neuorientierung und Selbstreflexion – für die einen Sternzeichen mehr und für andere weniger. Für Widder-Geborene etwa zeigt sich die Planeten-Konstellation in einer Explosion von Energie und Tatendrang. Menschen mit diesem Sternzeichen sollten jetzt tollkühne Pläne umsetzen und neue Wege erkunden.

+++ Chinesisches Horoskop mit übler Vorhersage – diese Sternzeichen sind jetzt vom Pech verfolgt! +++

Horoskop stellt die Weichen für einen Neuanfang

Auch für Krebs-Geborene ist jetzt die Zeit, andere Pfade zu gehen – am besten in Form eines emotionalen Neuanfangs. Alte Wunden und ungelöste Konflikte könnten dieser Tage an die Oberfläche kommen – das kann allerdings eine Chance für Heilung und den Aufbau tieferer Verbindungen zu den Menschen, die den Krebsen nahe stehen, sein. Aber auch Selbstfürsorge ist ein wichtiger Teil dieses Prozesses: Das Führen eines Tagebuchs oder meditieren kann helfen, Klarheit über die eigenen Emotionen zu gewinnen.

Das Bedürfnis nach Veränderung erfasst aktuell auch Menschen, die im Sternzeichen Wassermann geboren sind. Sie fokussieren sich jetzt auf die Verwirklichung ihrer Visionen und stecken voller Tatendrang und Engagement. So könnten sich Wassermänner verstärkt für soziale oder gesellschaftliche Themen einsetzen oder gemeinnützige Projekte ins Leben rufen. Ihre Kreativität und ihr Kommunikationstalent kommen ihnen dabei zur Hilfe.