Horoskop: Es wird heiß! Diesen Sternzeichen kann jetzt kaum jemand widerstehen

Auch, wenn das Wetter für Juni in den letzten Tagen deutlich zu wünschen übrig lässt, verspricht das Horoskop in diesem Sommermonat doch ein paar hitzige Momente. So gibt es drei Sternzeichen, die vor Attraktivität und Anziehungskraft förmlich glühen – und die wohl kaum jemand übersehen kann.

Laut Horoskop haben vor allem Singles, die zu den betreffenden Sternzeichen gehören, jetzt eine einmalige Chance.

Horoskop stellt drei Sternzeichen ins Scheinwerferlicht

Der Juni hat bisher bundesweit wenige sonnige Aussichten zu bieten, die Sterne machen dafür aber zumindest drei Sternzeichen warme Hoffnungen. Wie das aktuelle Horoskop für den Juni prognostiziert, dürfen Wassermänner, Jungfrauen und Schützen in diesem Monat besonders glänzen. Von einer „magischen Anziehungskraft“ ist die Rede – die sorgt nicht nur auf den ersten Blick für jede Menge Aufmerksamkeit.

Wassermann-Geborene (21. Januar bis 18. Februar) haben ohnehin eine besonders kreative und individuelle Persönlichkeit, fallen schon grundsätzlich gerne und oft damit auf. Im Juni gibt es noch eine Schippe mehr: Mit klarem Verstand und innovativen Ideen wirken Wassermänner dieser Tage dort besonders sexy, wo es eigentlich niemand erwartet – im Berufsleben. Intelligenz und Selbstsicherheit beeindrucken die Menschen im Umfeld des Luftzeichen, die an dessen Lippen und Vorschlägen hängen. Dadurch entstehen aufregende Verbindungen und Kontakte, die es sonst in der Form wohl nicht gegeben hätte.

+++ Jahres-Horoskop für Wassermann: 2024 erwartet dich diese Wendung im Job +++

Horoskop: Sternzeichen punkten in besonderen Bereichen

Auch Jungfrau-Geborene (24. August bis 23. September) fallen ihren Mitmenschen nun in einem besonderen Bereich auf. So sind Jungfrauen aktuell in Top-Form, widmen sich ganz ihrer Gesundheit und Fitness und wirken dadurch wie das blühende Leben. Diese Entwicklung bringt dem Sternzeichen Bewunderung seines Umfelds ein, zudem verleiht es ihm Anmut und Attraktivität – gute Voraussetzungen also vor allem für Singles, im Supermarkt beim gesunden Einkauf oder im Fitnessstudio Kontakt zu fremden Personen zu knüpfen.

Ein weiterer Star unter den Sternzeichen ist laut Juni-Horoskop der Schütze. Geborene in diesem Tierkreiszeichen (23. November bis 21. Dezember) wirken durch ihren natürlichen Freigeist und ihre Kreativität ohnehin anziehend auf ihre Umgebung – doch die Sterne versprechen derzeit eine unbändige Attraktivität. Schützen werden von Verehrern deshalb regelrecht verfolgt, ein Seelenverwandter soll wohl auch darunter sein – und vielleicht sogar die große Liebe.