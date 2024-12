Horoskop: Julmond schlägt zu – mit drastischen Folgen in der Weihnachtszeit

Es sind nur noch wenige Tage bis zum Weihnachtsfest. Die ersten Kekse sind gebacken, die ersten Adventskerzen angezündet und schon so einige Türchen im Adventskalender geöffnet. Und nun steht Mitte Dezember der letzte Vollmond in diesem Jahr an: der Julmond.

Laut Horoskop bringt er für viele Sternzeichen eine bedeutende Wende – und das noch während der Weihnachtszeit. Einige können sie freuen, andere müssen sich einer großen Herausforderung stellen. Ob auch dein Sternzeichen betroffen ist, liest du hier in unserem Horoskop.

Horoskop: Julmond beeinflusst Weihnachtszeit

Der nächste und letzte Vollmond in diesem Jahr ist der Jul- oder auch Christmond am 15. Dezember. Er ist nach dem germanischen Fest „Jul“ benannt, was so viel wie Weihnachten bedeutet und rund um die Wintersonnenwende – in diesem Jahr dem 21. Dezember – stattfindet. Dies ist der längste Tag im Jahr.

2024 steht der Julmond im Tierkreiszeichen Zwillinge. Diese sind für ihre Kommunikationsstärke und ihre soziale, offene und kontaktfreudige Art bekannt, aber auch für ihre Empathie und Fähigkeit, in allem stets das Positive zu sehen. Dies sind allesamt Qualitäten, die wir jetzt in der Weihnachtszeit mit unseren Liebsten gut gebrauchen können. So könnten alle Sternzeichen in diesem Jahr ein besonders besinnliches Weihnachtsfest erleben.

Horoskop: 3 Sternzeichen spüren es besonders

Doch drei Sternzeichen bekommen die Kraft des Julmondes besonders zu spüren. Dazu zählen in diesem Jahr natürlich die Zwillinge. Sie erleben aufgrund des Mondes in ihrem Haus eine besonders emotionale Zeit. Sie werden viel über ihre Beziehungen nachdenken und sich darüber bewusst werden müssen, welche sie weiter vertiefen und welche beenden oder womöglich neu definieren wollen. Alte Muster werden durchbrochen, Konflikte aufgearbeitet – doch nur, wenn Zwillinge jetzt offen durchs Leben gehen und anderen Vertrauen schenken.

Für Jungfrauen stehen derweil große Veränderungen an. Sie sollten nun ihrem Herzen folgen und sich selbst vertrauen. Lass dich inspirieren und schöpfe Kraft für einen Neuanfang – dieser steht dir schon bald bevor.

Zuletzt müssen es auch Schützen mit Herausforderungen aufnehmen. Sie haben rund um den Julmond Geburtstag und stehen daher neben den Zwillingen besonders unter dem Einfluss des Julmondes. Weil Schützen stets auf sich selbst zählen und alles auf einmal erledigen wollen, werden sie nun durch den Mond zur Entschleunigung und Geduld gezwungen. Sie sollten lernen, sich auf die Hilfe durch Freunde und Familie zu verlassen und gleichzeitig fokussiert Prioritäten setzen. In der Weihnachtszeit kommt es schließlich darauf an, sich auf das Positive zu konzentrieren.