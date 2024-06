Horoskop: Honigmond sorgt für kosmische Kehrtwende – SIE erwartet jetzt Großes

Die kosmischen Energien sind niemals zu unterschätzen. Sie können dir Glück, Liebe und vieles mehr bescheren, dich aber genauso schnell mit einer Pechsträhne im Regen stehen lassen.

+++ Horoskop: Diese Sternzeichen erwartet im Juni die Geld-Sensation +++

Besonders der Honigmond, vielen auch besser als „Erdbeermond“ oder „Rosenmond“ bekannt, sorgt im Juni jetzt für großen Umbruch, darf man den aktuellen Horoskopen glauben. Der Mond steht ganz im Zeichen von Fülle und Fruchtbarkeit. Und für gleich drei Sternzeichen sorgt er jetzt für eine irre Wende.

Horoskop: Sternzeichen nutzen Mond-Energie

Am Samstag (22. Juni) steht der nächste Vollmond an. Dieses Mal steht er im Zeichen des Steinbocks. Und seine Kraft ist nicht zu unterschätzen, setzt er bei einigen Sternzeichen jetzt den kosmischen Presslufthammer an, wie das aktuelle Horoskop orakelt.

Man könnte auch von der geballten „S-Energie“ sprechen, denn vor allem die Sternzeichen Steinbock, Stier und Skorpion werden vom Honigmond jetzt begünstigt. Ihnen könnte jetzt Großes bevorstehen, wenn sie ihre Möglichkeiten nutzen. Und die genannten Sternzeichen sollten ihrer Glückssträhne am Vollmond-Tag besser folgen, um die einmalige Chance nicht verstreichen zu lassen.

DAS steckt hinter dem besonderen Mond

Dabei hat der Honig- oder Erbeermond seine besonderen Namen nicht etwa durch seine Färbung erhalten. Vielmehr geht der Begriff auf die Algonquin-Indianer zurück, die diesen Vollmond mit der Zeit der Erdbeerernte in Verbindung brachten.

Zwar offenbart der Honigmond jetzt für die drei Sternzeichen Steinbock, Stier und Skorpion eine besondere Chance, lange gehegte Träume oder verfolgte Ziele erfolgreich in die Tat umsetzen zu können. Aber auch alle andere Sternzeichen können den Vollmondtag am 22. Juni nutzen, um in sich zu gehen und nächste Herausforderungen ins Auge zu fassen – oder vielleicht sogar schon anzugehen.