Horoskop: Bittere Zeiten! Diese Sternzeichen werden jetzt vom Pech verfolgt

Die dunkle und kürzere Jahreszeit bricht an, der Herbst bringt nicht nur beim Wetter jede Menge Umbruch. Einige Menschen könnten sich aktuell besonders deprimiert oder launisch fühlen oder so, als sei die ganze Welt gegen sie.

Dabei gibt es laut Horoskop tatsächlich Umstände, die nicht von uns, sondern von den Sternen beeinflusst werden. So stehen drei Sternzeichen in den nächsten Wochen besonders herausfordernde Zeiten bevor!

Horoskop: Mit diesen Sternzeichen möchte jetzt keiner tauschen

Auf Regen folgt immer wieder Sonnenschein – an diesen Spruch sollten sich drei Sternzeichen jetzt besonders halten. Das Horoskop für die ersten Herbstwochen sagt ihnen nämlich Pech und Kummer voraus!

Nach dem Sommer trifft den Krebs (22. Juni bis 22. Juli) der Übergang in den Winter besonders hart. Das sonst so lebensfrohe Sternzeichen neigt jetzt zu Melancholie und Selbstzweifeln – in der Folge zieht sich der Krebs zurück und bläst Trübsal, was seine Stimmung nicht unbedingt besser macht. Wichtige Aufgaben, unausgesprochene Konflikte – all‘ das bleibt auf der Strecke und lässt die Probleme nur größer werden.

Auch das Gleichgewicht der Waage (23. September bis 23. Oktober) wird durch einige persönliche und berufliche Stolpersteine in den nächsten Wochen erheblich gestört. Die negativen Ereignisse sorgen dafür, dass sich die Waage, die sonst extrovertiert ist, einen Panzer aufbaut und niemand mehr an sich ranlassen möchte.

+++ Horoskop sagt große Wende vorher – für drei Sternzeichen ändert sich alles +++

Das rät das Horoskop den Pechvögeln

Der sture Steinbock (22. Dezember bis 20. Januar) ist dieser Herbsttage noch launischer als ohnehin schon. Weil einiges im Leben der Wintergeborenen gerade nicht so glatt läuft, geht auch die Arbeitsmoral des Steinbocks flöten. Dadurch kommt es zu nur noch mehr Problemen.

Egal ob Pech in der Liebe, im Beruf oder einfach schlechte Laune: Allen Sternzeichen rät das Horoskop, gegen die negative Entwicklung anzugehen und sich nicht hängen zu lassen. Nur so können sie diese schweren Wochen ohne langfristige Schäden überstehen!