Horoskop: Sommer vorbei, Romantik ade! Im Herbst haben 3 Sternzeichen kein Glück in der Liebe

In Herbst prägt die Venus laut Horoskop das Liebesleben der Sternzeichen. Eigentlich steht der Planet für Romantik, Harmonie und emotionale wie körperliche Verbindungen und dem eigenen Bedürfnis danach. Da sollte man doch eigentlich meinen, dass es jetzt besonders romantisch werden sollte.

+++ Horoskop eindeutig: Diese Sternzeichen sollten schon bald Lotto spielen! +++

Doch scheint das Verlangen nach Liebe und Partnerschaft einigen Sternzeichen nicht sonderlich gut zu bekommen. Das Horoskop pfeift sie jetzt zurück. Sie sollten nicht zu viel Hoffnung in die Suche stecken, sonst könnten sie bitterenttäuscht werden.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben im Herbst Pech in der Liebe

Ein schlechtes Gefühl führt zum Streit und im schlimmsten Fall zur Trennung – im Herbst hinterfragen drei Sternzeichen ihre aktuelle Beziehung. Schon seit Wochen bahnt sich diese Krise an, doch jetzt können sie nicht mehr wegsehen und sie weiter ignorieren. Das Problem wird zu präsent, um es weiter stillschweigend hinzunehmen.

Auch interessant: Horoskop: Für drei Sternzeichen stehen jetzt große Veränderungen an – plötzlich ist alles anders

So steht beim Steinbock eine regelrechte Beziehungskrise an. Das Erdzeichen wird das Gefühl einfach nicht los, dass sein Partner lügt oder womöglich sogar betrügt. Doch sollte das Sternzeichen nicht vorschnell reagieren und Schluss machen, sondern zunächst das Gespräch suchen. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm und die Beziehung kann daraus sogar noch erstarkt hervorgehen.

Horoskop: Sternzeichen müssen durchhalten

Auch Wassermänner sind zurzeit unglücklich in ihrer Beziehung und vermissen die Leichtigkeit, die sie noch am Anfang gespürt haben. Mittlerweile gewinnen Unzufriedenheit und Ärger über Verhaltensmuster des Partners die Überhand. Das Luftzeichen sehnt sich nach der frisch verliebten Phase zurück. Doch dieses Gefühl will sich einfach nicht mehr einstellen, die Sehnsucht danach aber nicht verschwinden.

Schützen erleben im Herbst eine Überraschung, allerdings wird sie ihnen nicht gefallen. Wie der Steinbock fühlt sich das Feuerzeichen belogen und betrogen. Doch sollte das Sternzeichen den Frust nicht in sich hineinfressen, sondern besser gleich ein klärendes Gespräch mit dem Partner sorgen. Nur dann können die emotionalen Wunden auch heilen.

Für alle drei Sternzeichen heißt es jetzt: Durchhalten! Womöglich wird die Venus zum Jahresende das Blatt und alles wieder zum Guten wenden.