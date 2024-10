Glück statt Grusel: Halloween-Horoskop lässt fünf Sternzeichen aufatmen

In der kommenden Woche gruselt es wieder gewaltig. Am Donnerstag (31. Oktober) ist Halloween – für alle Freunde des Gruselns ein besonderer Tag. Für viele Menschen ist dieser Tag auch ein Anlass, in die Sterne zu schauen und dem Horoskop zu folgen.

Während dieser Tag für manche Sternzeichen großen Spaß bedeutet, graut es anderen. Doch für fünf Sternzeichen hat das Halloween-Horoskop etwas Gutes zu bieten. Sie profitieren also vom Gruseltag.

Horoskop: Diese Sternzeichen dürfen sich über Halloween-Glück freuen

Eine große Halloween-Party, das Umziehen von Haus zu Haus oder der Filmmarathon mit Horror-Klassikern (>>> hier ein Tipp) – jeder verbringt sein Halloween anders. Fakt ist: Das Gruseln und ein gutes Kostüm dürfen nicht zu kurz kommen. Das hat das Halloween-Horoskop für die einzelnen Sternzeichen parat:

1. Sternzeichen Stier

Das Sternzeichen Stier gehört nicht zu den aller nervenstärksten Sternzeichen und an Halloween kann man sich da schonmal schnell erstrecken. Doch dieses Jahr ist alles anders: Stiere werden vom Grusel verschont. Sie können also einen ganz harmonischen Tag verbringen und sich laut Horoskop trotz des Tages maximal entspannen.

2. Sternzeichen Zwilling

Zwillinge-Geborene sind echte Halloween-Freaks – Zwillinge freuen sich wie kaum ein Sternzeichen auf den 31. Oktober. Sie lieben nicht nur das Feiern, sondern auch das Verkleiden und haben an diesem Tag mächtig Spaß – egal auf welche Art und Weise. Das macht die Zwillinge nämlich glücklich.

3. Sternzeichen Löwe

Löwen sehen in Halloween vor allem die Möglichkeit, sich selbst zu präsentieren. Sie werfen sich an diesem Tag besonders in Schale, suchen sich ein tolles Kostüm raus und wissen am Ende des Tages, dass man sie auf jeden Fall in Erinnerung behält. Das gibt ihnen laut Horoskop ein Glücksgefühl und Geschichten, die der Löwe erzählen kann.

Halloween-Überraschung für DIESES Sternzeichen

4. Sternzeichen Skorpion

Skorpion-Geborene wollen sich oft einfach nur entspannen und von nichts etwas wissen – da kommt es ganz recht, dass an Halloween viele Freunde anderweitig beschäftigt sind und sie in Ruhe lassen. Horoskop-Tipp: Am besten die Klingel abstellen – so kann den Skorpion wirklich niemand stören.

5. Sternzeichen Wassermann

Das Sternzeichen Wassermann hat besonders viel Glück: Wassermänner erleben am 31. Oktober eine Wendung im Leben, die für Glück in den nächsten Wochen sorgt. Das Horoskop meint es gut mit ihnen und wartet ab der Halloween-Nacht mit großen Überraschungen auf das Sternzeichen.