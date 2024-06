Horoskop: Glücksregen! An diesem Tag siegst du im Lotto und der Liebe

Viele Menschen erhoffen sich immer wieder, ihre Pechsträhne abzulegen und auf der Glückswelle zu reiten. Neben unseren eigenen Taten müssen uns dafür aber scheinbar auch die Sterne wohlgesonnen sein.

Der Juni verspricht jetzt laut Horoskop zum Glücksmonat für alle Sternzeichen zu werden. So hält er auch für dich definitiv eine glückliche Wendung bereit. Wann es soweit ist, hat das Horoskop für dich orakelt.

Horoskop: Glücksregen für alle Sternzeichen!

Dass gleich mal alle Sternzeichen in kürzester Zeit von der kosmischen Energie profitieren, grenzt wirklich an eine Seltenheit. Während sich manche Sternzeichen laut Monatshoroskop schon über ihren Glückstag freuen konnten (so etwa der Löwe und die Jungfrau am 9. Juni), steht anderen der Wonnetag erst noch bevor.

Als Nächstes steht für den Skorpion der Glückstag an. Am 20. Juni soll es schon so weit sein. Möglich macht’s der Wechsel der Sonne, der dem Feuerzeichen in sämtlichen Bereichen – von Liebe bis Beruf – Glück beschert. Vielleicht lohnt es sich für Skorpion-Geborene, endlich mal mit dem Lotto Spielen anzufangen und die Glückssträhne zu nutzen.

Widder, Stiere und Schützen können sich schon mal für den 21. Juni wappnen. Der Vollmond im Steinbock lässt gleich drei Sternzeichen profitieren. Während der Widder heiß ersehnte Ziele endlich erfolgreich meistern kann, können sich Stier und Schütze über einen unverhofften Geldsegen freuen.

Zwilling und Krebs können auch hoffen

Auch der Glückstag von Zwilling und Krebs fällt in diesem Monat exakt auf das gleiche Datum: den 29. Juni. Das Luftzeichen kann dank rückläufigem Saturn in den Fischen neue Erkenntnisse über sich und das Leben gewinnen. Diese glücklichen Einsichten könnten den Weg für einen erfolgreichen Weg ebnen.

Der Krebs dagegen, der zu einem der gefühlvollsten und harmoniebedürftigsten Sternzeichen gehört, kann sich laut Monatshoroskop auf Glück in der Liebe einstellen. Am 29. Juni könnte das Herz vor Liebesglück fast zerplatzen. Der beste Zeitpunkt, um den nächsten Schritt in einer Beziehung zu gehen und die Chance zu nutzen, der oder dem Liebsten einen Antrag zu machen.