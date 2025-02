Horoskop: Winterblues adé! 3 Sternzeichen sind jetzt auf der Überholspur

Das Jahr 2025 ist schon ein paar Wochen alt. Wie sieht es also bei den Neujahrsvorsätzen aus? Kommst du gut voran, lassen sich Fortschritte abzeichnen oder stehst du auf der Stelle? Laut Horoskop könnte die nächste Woche nochmal für einen Aufschwung sorgen.

Der sogenannte „Jojo-Effekt“ ist besonders im Zusammenhang mit Diäten bekannt. Doch es gibt ihn auch bei anderen Zielen, den kleinen und großen im Leben. Du sehnst dich nach einer Veränderung, willst endlich einen Schritt nach vorne machen. Dank Merkur im Sternzeichen Fische haben drei Sternzeichen nun die besten Voraussetzungen für ihr persönliches Wachstum.

Horoskop: Für drei Sternzeichen ist der Moment nun gekommen

Schütze-Geborene erwartet eine herausfordernde Woche. Kein Grund zur Sorge, sondern zur Freude. Denn du kannst nicht nur auf dich selbst, sondern auch auf die Sterne vertrauen. Pluto gibt dir das nötige Selbstvertrauen, um mit Bedacht die richtigen Entscheidungen zu treffen. Große Last liegt auf deinen Schultern, doch Jupiter sorgt für die nötige Gelassenheit, sodass du trotz der Verantwortung auch Frohsinn und Spaß verspürst. Deine Souveränität und Leichtigkeit bleibt auch anderen nicht verborgen, ganz im Gegenteil sogar strahlt sie auf andere ab.

Auch der Wassermann streift seine Winterdepressionen wie einen alten dicken Wintermantel ab. Endlich geht es wieder bergauf und du spürst neue Energie, die du in neue Projekte oder zwischenmenschliche Beziehungen stecken kannst. Auch die Anerkennung und Aufmerksamkeit deines näheren Umfeldes sind dir sicher. Du wirst dich vor Anfragen fast nicht mehr retten können, denn jeder möchte mit dir Zeit verbringen. Die Menschen hängen an deinem Leben und vertrauen auf deine Meinung, also nutze deinen Einfluss weise.

Zu den absoluten Glückspilzen zählen Zwillinge in der kommenden Woche. Du planst schon länger eine größere Investition oder strebst einen Sprung auf der Karriereleiter an? Jupiter selbst stärkt dir den Rücken. Also: wenn nicht jetzt, wann dann? Und Erfolg macht ja bekanntlich auch sexy, auch wenn du das Dank der Unterstützung von Venus gar nicht brauchst. Denn auch in der Liebe könnte es nicht besser laufen. Nie warst du dir deiner Gefühle so sicher – und das tut auch deinem Partner gut.