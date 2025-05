Horoskop: Geld macht nicht glücklich? Drei Sternzeichen wissen es ab Juni besser

Im Juni kommt Bewegung in den Himmel! Gleich mehrere Planeten wandern in Bereiche, in denen es sich vor allem um Finanzen dreht. Laut Horoskop profitieren vor allem drei Sternzeichen von dieser astrologischen Konstellation.

Doch wo kommt das Geld her? Da gibt es viele Möglichkeiten: Ob über den Job, einen Lottogewinn oder eine lang erwartete Rückerstattung – alles ist möglich. Sagt das Horoskop auch dir eine dicke Finanzspritze voraus?

Horoskop: Warmer Geldregen – drei Sternzeichen können sich freuen

Lange ist es nicht mehr hin bis zum Super-Finanz-Monat! Der Juni verspricht uns dieses Jahr einen warmen Geldregen – zumindest wenn dein Horoskop dich zu einem dieser drei Sternzeichen zählt.

Als Erstes haben wir da den Stier. Dieser hat Planeten-technisch richtig Glück: Uranus steht im Zeichen des Stiers und Jupiter gibt zusätzlich Rückenwind. Das verspricht finanzielles Wachstum! Aber es fällt dem Erdzeichen nicht einfach in den Schoß. Eine Prise Gespür und ein Esslöffel Kreativität müssen schon hineinspielen, wenn es mit dem Geldregen klappen soll.

Stier-Geborene sollten auf lukrative Angebote oder Impulse aus dem Freundeskreis achten. So sind sie dem Geld garantiert schon bald auf der Spur.

Auch sie surfen auf der Glückswelle

Mit Hilfe von Venus und Sonne im eigenen Zeichen, kommen auch Zwillinge im Juni auf ihre Kosten. Mit ihrem Charme wickeln sie alle um den Finger, ein bisschen Networking zahlt sich zusätzlich aus, besagt das Horoskop. Das Geld liegt sozusagen auf der Straße. Zwillinge müssen nur danach greifen, zum Beispiel mit einer spannenden Nebentätigkeit oder einem kreativen Projekt, das sie aus der Schublade zaubern. Das alles kann sich finanziell auf jeden Fall lohnen!

Auch für den Skorpion gibt es Finanz-News: Im Juni schenkt dir Saturn außergewöhnliches Durchhaltevermögen, was sich am Ende auszahlen wird. Und auch Neptun hat seine Finger im Spiel und bringt den Skorpion-Geborenen die richtige Intuition. So erkennst du sofort, welche Wege dir offenstehen – vor allem wenn es um Finanzen und Investitionen geht.

