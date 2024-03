Horoskop: Geld-Überraschung im April – für diese Sternzeichen kommt’s jetzt dicke!

Die Tage werden wieder länger, die Sonne scheint wärmer und die ersten Blüten sind zu sehen. Der Frühling ist da und mit ihm die Verheißungen auf erfolgreiche Tage. Das April-Horoskop verheißt vielen Sternzeichen eine echte Geld-Überraschung.

Worauf die Sternzeichen jetzt besonders achten müssen, wer besonders viel Glück im April hat, wer besser vorsichtig sein sollte und welche Sternenkonstellationen dafür verantwortlich sind, erfährst Du hier.

Diese Sternzeichen haben ein echtes Glücks-Horoskop

Der April ist der Monat der Widder und Stiere und mit beiden meint es der Monat gut im Hinblick auf Finanzen. Der tatkräftige Widder hat sowieso kein schlechtes Händchen, was das Geld betrifft, doch nun kann er noch vom Merkur im Widder profitieren. Dieser hilft ihm dabei, sorgfältig kalkulierte Finanzentscheidungen zu treffen.

Ähnliches gilt für Erdzeichen Stier, er profitiert von der Sonne im Stier und kann so jeder finanziellen Herausforderungen Herr werden. Die beiden Hornträger im Tierkreiszeichen sollten den April also nutzen und sich mit ihren Finanzen befassen. Der Krebs sieht die ersten Sonnenstrahlen durch die Fenster fallen. Nicht nur die sind ihm wohlgesonnen, denn der Mars in den Fischen unterstützt den Krebs bei finanziellen Bemühungen. Jetzt könnte die Basis für den Geld-Erfolg im ganzen Jahr gesetzt werden.

Glück auch für Löwe und Jungfrau

Der Löwe kann sich über sein Horoskop im April richtig freuen. Der Merkur im Widder bedeutet für ihn Erfolg beim Thema Geld. Gehaltserhöhung oder ein gutes Investment können auf die Löwen zukommen. Die Jungfrau hat natürlich längst mit dem Frühjahrsputz angefangen. Diese Energie sollte das Erdzeichen auch in Sachen Finanzen im April nutzen.

Die Sonne im Widder lässt nicht nur die staubfreie Wohnung der Jungfrau glänzen, sondern auch ihre Chancen auf finanzielles Wachstum. Es ist die richtige Zeit, um zu arbeiten – und den Effekt zu spüren. Die Waage profitiert von der Venus in den Fischen. Der Planet der Liebe verstärkt ihr diplomatisches Geschick und kann bei einer Geschäfts- oder Gehaltsverhandlung helfen.

Dem Skorpion verhilft der Mars in den Fischen zu einem erfolgreichen Finanz-Horoskop im April. Der Skorpion kann kluge Entscheidungen treffen und sollte den Frühling nutzen, um sich gründlich zu informieren. Der Steinbock hat in der Regel kein Problem, gut mit dem Geld umzugehen. Auch der April bildet da keine Ausnahme. Vom Merkur im Widder kann der Steinbock noch profitieren. Die Sonne lässt nicht nur die Blumen sprießen, sie bedeutet auch für die Fische ein echtes Geld-Horoskop. Die Sonne im Widder hilft den Fischen bei wichtigen Investitionen.

Diese Sternzeichen müssen sich in Acht nehmen

Endlich scheint die Sonne! Die Zwillinge sind ganz aus dem Häuschen und voll des Frühlings-Elans. Doch Vorsicht, dass dieser nicht im Impulskauf endet. Die Sonne im Widder verleitet die Zwillinge dazu. Wenn sie sich aber ein wenig in Acht nehmen und ihre Ausgaben gut überlegen, können die Zwillinge ihre Frühlingsgefühle ganz unbeschwert genießen.

Auch das Finanz-Glück des Schützen ist im April getrübt. Der Merkur im Widder kann für das Feuerzeichen finanzielle Herausforderungen bedeuten. Deswegen sollte das Geld sicherheitshalber zusammengehalten und von riskanten Investitionen auf jeden Fall Abstand genommen werden.

Der Wassermann hat schon neulich so nette Schuhe im Schaufenster gesehen und eine neue Jacke wär doch auch nicht schlecht. Aber Vorsicht! Der Merkur im Widder bedeutet für das Horoskop des Wassermanns eine verschwenderische Kauflust. Es sollte vor jedem Kauf genau überlegt werden, wie nötig das Erwünschte ist. Besser konzentriert sich der Wassermann im April auf eine vernünftige Finanzplanung.