NRW-Tierheim: Halter gibt Katzen-Paar ab – dann kommt es zur Überraschung

Dieses Tierheim in NRW hatte es mit einer besonderen Überraschung zu tun! Tagein, tagaus kümmern sich die Tierpfleger in den Auffangstationen um Hunde, Katzen und Co. mit Herzblut, um ihnen ein schönes Zuhause auf Zeit zu bieten.

Ab und zu werden aber auch noch erfahrene Mitarbeiter überrascht – so wie jetzt im Tierheim Köln-Dellbrück. Da ist nämlich erst kürzlich ein Katzen-Pärchen neu eingezogen. Überraschenderweise kam es auch nicht allein, wie sich nur kurz darauf herausstellte…

Tierheim in NRW: Überraschender Katzen-Nachwuchs

Das Tierheim in NRW verkündet nämlich auf Instagram ganz freudig, dass sie Katzeneltern geworden sind. „Am 28. April hat uns unsere Mia mit drei kleinen Winzlingen beschenkt. Alle drei sind fit und munter – und wir unendlich erleichtert, denn Mia und ihr Katerfreund Kabul mussten während der heftigen Virusinfektion in Quarantäne“, schreibt das Tierheim Köln-Dellbrück im Netz.

In den vergangenen Wochen herrschte nämlich Ausnahmezustand im Katzenhaus. Wie das Tierheim in NRW selbst berichtet hat, verbreitete sich nämlich ein unerklärlicher, ansteckender Virusinfekt – Kater Kabul sei damals sogar positiv gewesen. „Umso schöner, dass jetzt alles gut aussieht und die Minis sich prächtig entwickeln“, schreibt die Tierauffangstation weiter und ergänzt: „Ursprünglich wurden die beiden übrigens wegen Zeitmangel abgegeben – mit dem Hinweis, Mia sei kastriert. Tja… wohl doch nicht!“

Einigen Tierfreunden ist wohl das Phänomen der vermeintlichen Kastration bekannt. „Das mit der Kastration kenne ich. Ich habe Kessi von einem Nachbarn übernommen. Geimpft und kastriert. Zwei Monate später wurde ich Oma von einem kleinen Katzenbaby“, schreibt unter andere eine Userin unter den Beitrag. Andere wiederum sind einfach nur entzückt von den Katzenbabys und kommentieren: „Was für niedliche Tierchen. Wie schön, dass die Kleinen gesund sind. Die Mama ist ganz stolz und entspannt.“