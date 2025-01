Horoskop: Diese Sternzeichen surfen auf der Erfolgswelle – gehörst du dazu?

Neues Jahr, neues Glück – darauf dürften jetzt viele Sternzeichen hoffen. Doch birgt 2025 auch für dich Großes? Oder hast du im ersten Monat des Jahres keinen Erfolg? Das verrät dir jetzt dein aktuelles Horoskop.

Und gleich zwei Sternzeichen dürfen sich noch in diesem Monat darauf freuen, auf der Erfolgswelle zu schwimmen. Das Horoskop orakelt für sie noch im Januar eine große Veränderung.

Horoskop: Widder drehen voll auf

Das Feuerzeichen Widder sollte sich jetzt auf einiges gefasst machen. Denn noch im Januar 2025 steht ihm Großes bevor. Das Horoskop sieht für Widder-Geborene jetzt im Beruf Bahnbrechendes vor. Das könnte eine Beförderung sein, aber auch ein neues Projekt im Job, das endlich Früchte trägt.

Doch auch im Privatleben kann sich der Widder auf einiges gefasst machen. Denn das Schicksal meint es mit dem Feuerzeichen mehr als gut. So können sie bei einem zufälligen Anlass, etwa im Supermarkt, bei einem Zoobesuch oder bei einer Party, ihre Traumfrau oder ihren Traummann treffen. Aber auch eine neue Freundschaft könnte sich laut Horoskop in diesem Monat ergeben.

Fische mit Aha-Moment

Kreativität ist bei Fischen in diesem Monat das Ah und Oh. Das Wasserzeichen sollte sich jetzt hohe Ziele stecken und sein kreatives Potenzial voll ausnutzen. Du wolltest schon immer mal einen Roman schreiben? Oder an einem Malwettbewerb teilnehmen? Das Horoskop orakelt dir jetzt, das alles möglich ist.

Fische-Geborene entdecken in diesem Monat ihre spirituelle Seite und finden zu sich selbst. Wer sich jetzt über gewisse Punkte in seinem Beziehungsleben, im Job oder in Sachen persönliche Entwicklung klar werden will, sollte den Januar gut nutzen.