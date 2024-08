Horoskop: Dieses Sternzeichen muss sein ganzes Leben umkrempeln – das wird nicht angenehm

Der August geht zu Ende, aber dennoch dürfte dieser Monat das Leben eines ganz bestimmten Sternzeichens nachhaltig verändern – oder eine entsprechende Änderung zumindest angestoßen haben.

Wer zwischen dem 21. April und dem 21. Mai geboren ist, wird dem Sternzeichen Stier zugeordnet – und sollte aktuell unbedingt in sein Horoskop blicken. Denn es ist gut möglich, dass das Leben dieser Personen gerade massiv umgekrempelt wird. Und das ist erwartungsgemäß nicht immer angenehm.

Horoskop: Leben wird komplett umgekrempelt

Der Grund dafür ist eine Sternenkonstellation, in Rahmen derer der Planet Uranus in Opposition zum Stier tritt – und das fast ein halbes Jahr lang. Diese Route des Uranus beginnt am 28. August und endet erst am 27. Januar wieder!

Während das Tierkreiszeichen eigentlich für Stabilität und Bodenständigkeit steht, könnte Uranus als Symbol für Innovation und plötzlicher Veränderung gegensätzlicher gar nicht sein. Diese kosmische Begegnung kann dafür sorgen, dass das Leben von Stier-Geborenen kräftig durchgerüttelt wird.

Hat man alte Konflikte oder Probleme zu lange unterdrückt, ohne sie ausreichend zu klären oder aufzulösen? Dann ist es gut möglich, dass sie nun wieder zu Tage treten und verarbeitet werden müssen. Dabei kann es besonders häufig um persönliche Freiheit oder Unabhängigkeit gehen. Das Privatleben von Stieren bleibt in diesen Wochen und Monaten also voraussichtlich alles andere als ruhig.

Stier-Geborene müssen Komfortzone verlassen

Doch auch im Beruf warten teils unerwartete Transformationen. Stier-Geborene fangen plötzlich an, ihre Arbeitsstrukturen und ihre finanziellen Angelegenheiten neu zu hinterfragen, wodurch sich womöglich Karrierechancen ergeben, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte.

Neue Wege gehen und Entscheidungen treffen, die den Stier aus seiner natürlichen Komfort-Zone zwingen. Das kann spannend, aufregend und befreiend sein – aber auch enorme psychische und emotionale Herausforderungen mit sich bringen. Leicht sind große Veränderungen eben nie.