Pech in der Liebe und auf der Arbeit – Horoskop macht es drei Sternzeichen im August schwer

Wenn der rückläufige Merkur sein Unwesen treibt, spüren das besonders die sensibleren Zeichen. Von chaotischer Kommunikation bis zu emotionalen Stolperfallen – die erste Monatshälfte verlangt Nervenstärke.

Doch keine Sorge: Am 11. August endet das kosmische Durcheinander, und es geht wieder bergauf. Was genau das für Jungfrau, Zwillinge und Wassermann bedeutet, liest du hier …

August-Horoskop: Es warten turbulente Zeiten auf Jungfrauen und Zwillinge

Im Horoskop wird deutlich: Alle mit dem Sternzeichen Jungfrau (24. August – 23. September) erleben vom 1. bis zum 11. August ungewohnt verworrene Tage. Es gibt Missverständnisse in Gesprächen, Unruhe im Job und Unstimmigkeiten in der Partnerschaft – all das machen die erste Monatshälfte anstrengend.

Ab 11. August nimmt dann Merkur Fahrt auf – und mit ihm deine Klarheit. Du findest zurück zu deiner gewohnten Struktur und erkennst berufliche Chancen, die vorher hinter dem Nebel lagen. Gespräche laufen wieder rund, und auch in der Liebe kehrt endlich wieder Ruhe ein.

Auch für den als kommunikationsfreudiger Zwilling (21. Mai – 21. Juni) bricht vom 1. bis zum 11. August eine schwierige Zeit an. Gespräche verlaufen im Sand, E-Mails verschwinden im Nirgendwo, und auch emotional fühlst du dich manchmal missverstanden.

Ab 11. August kannst du endlich wieder aufatmen, denn die Gespräche laufen wieder flüssiger und dein Charme kehrt zurück. Auch im Job und in deiner Beziehung spürst du Aufwind. Jetzt gilt: Nutze die zweite Monatshälfte, um Dinge zu sagen, die du lange aufgeschoben hast.

Wassermann (21. Januar – 19. Februar): Chaos im August – es wird turbulent

Vom 1. bis zum 11. August fühlst du dich ausgebremst – sowohl im Beruf als auch in Herzensangelegenheiten. Unerklärliche Verzögerungen, unklare Aussagen und innere Unruhe machen dich nervös. Ab 11. August löst sich jedoch der Knoten. Gespräche klären sich, Projekte nehmen Form an und die Liebe profitiert von deinem wiedergewonnenen Weitblick.

Extra-Tipp für die erste Woche (4.–10. August): Der Vollmond am 9. August bringt Energie – aber ungerichtet kann sie Chaos anrichten. Nutze diesen komischen Höhepunkt, um gezielt kreativ zu werden, nicht impulsiv.

Die Sterne verlangen vor allem in der ersten Augusthälfte viel Geduld. Doch wer sich von vorübergehendem Chaos nicht entmutigen lässt, wird ab dem 11. August mit frischer Energie belohnt.