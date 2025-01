Horoskop wird alles ändern! Diese Sternzeichen wagen 2025 den Neuanfang

Mit jedem Jahreswechsel tauchen sie wieder auf – die guten Vorsätze. Gesündere Ernährung, mehr Sport machen, sich für die Beförderung im Job anstrengen, mehr Zeit mit der Familie verbringen oder einige emotionale Altlasten loswerden. Auch im neuen Jahr 2025 nehmen sich wieder zahlreiche Menschen vor, in den kommenden 365 Tagen alles besser zu machen als davor. Dabei kann es helfen, im eigenen Horoskop nachzuschlagen und zu erfahren, was das Universum womöglich für den ein oder anderen geplant hat.

Bei drei Sternzeichen stehen nämlich im neuen Jahr 2025 tatsächlich große Veränderungen an, die bei dem ein oder anderen guten Vorsatz durchaus nachhelfen könnten.

Horoskop: Neuanfang 2025 für 3 Sternzeichen

Bei Menschen mit dem Sternzeichen Schütze (23. November bis 21. Dezember) ist der letzte Geburtstag gar nicht so lange her. Neues Lebensjahr, neues Kalenderjahr – welchen besseren Zeitpunkt für einen persönlichen Neuanfang könnte es geben? Schütze-Geborene wollen 2025 vor allem auf Gefühlsleben achten und neue Prioritäten setzen. Kein Vorauspreschen mehr, keine unkontrollierten emotionsgeladenen Ausbrüche. Stattdessen will man vermehrt auf Kommunikation, Empathie und Selbstkontrolle setzen – was das Universum nicht nur mit mehr Tiefgang in zwischenmenschlichen Beziehungen belohnen könnte, sondern auch mit Erfolg im Berufsleben.

Fokus und Kontrolle sind auch die Stichworte für die Zwillinge (21. Mai bis 21. Juni). Das Luftzeichen weiß oft gar nicht, wo ihm der Kopf steht. Man will alle Seiten zufriedenstellen, verheddert sich dabei persönlich in Widersprüche und lässt viele angefangene Projekte auf halber Strecke liegen, ohne sie zu Ende zu führen. Damit soll im neuen Jahr 2025 Schluss sein. Ruhe und Beständigkeit sind nun kaut Horoskop an der Tagesordnung – und können mit der daraus resultierenden Zielstrebigkeit dabei helfen, lang gehegte Träume und Wünsche anzupacken und in die Tat umzusetzen. So kann auch der ein oder andere Neujahrsvorsatz wahr werden.

Veränderungen und Neuanfänge klingen für Jungfrau-Geborene (24. August bis 23. September) erst einmal wie der absolute Horror. Das emotionale Erdzeichen ist nicht besonders spontan, bricht ungern aus seiner Komfortzone aus. Das neue Jahr 2025 könnte da laut Horoskop zum Kontrastprogramm werden: Kreativität und persönliche Freiheiten könnten alte Strukturen im Alltag der Jungfrauen aufbrechen und neue Perspektiven für die kommenden Monate eröffnen. Neujahrsvorsätzen wie einem Jobwechsel oder einem Umzug steht dann nichts mehr im Wege.