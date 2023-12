Horoskop 2024: Unglückstage für alle Sternzeichen! DIESE Daten solltest du dir im Kalender markieren

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende entgegen. Auf viele Menschen warten im kommenden Jahr wieder neue Herausforderungen. Für alle Sternzeichen wird 2024 ein sehr spannendes Jahr. Allerdings hat das Horoskop nicht nur glückliche Tage für uns.

So gibt es auch Tage, an denen wir einfach nur Zuhause bleiben und nichts unternehmen wollen. Für alle zwölf Sternzeichen gibt es einige Unglückstage in 2024, auf die du dich hier schon einmal vorbereiten kannst. Horoskop sei Dank!

Horoskop 2024: Unglückstage für alle Sternzeichen!

2. Januar 2024: Unglückstag für Fische

Die Fische können dabei selbst bestimmen, wie sie es finden, dass ihr Unglückstag unmittelbar nach dem Jahreswechsel ist. Zum einen ist es schnell vorüber. Andere wiederum werden wohl das ganze Jahr auf diesen Tag zurückblicken. So oder so wird der 2. Januar ein Tag mit emotionalem Stress. Fische sind dann schnell gereizt und besonders empfindlich.

20. Januar 2024: Unglückstag für Krebs

Auch das Sternzeichen Krebs trifft es bereits zum Anfang des Jahres. Der 20. Januar ist der Unglückstag. Am besten ist es hierbei, einfach zu Hause zu bleiben und sich zu entspannen. Irgendwie muss ja den Problemen des Alltags entkommen werden.

16. Februar 2024: Unglückstag für Wassermann

Sternzeichen Wassermann aufgepasst: Der 16. Februar 2024 wird ein besonders anstrengender Tag. Auch hier gibt es viel Stress. Wie man dem am besten entkommt? Dafür gibt es viele Möglichkeiten. Aber erstmal ruhig einatmen und entspannen. Der Tag wird schnell zu Ende gehen.

28. Februar 2024: Unglückstag für Steinbock

Wenn es für Steinböcke einen Tag gibt, der besonders nervig wird, dann ist es der 28. Februar. An jenem Tag braucht ihr viel Geduld. Für organisierte Steinböcke dürfte das zu einer echten Herausforderung werden.

19. April 2024: Unglückstag für Widder

Am 19. April sind Menschen mit Sternzeichen Widder besonders melancholisch und launisch. Läuft es besonders dumm, könnte das zu großem Zoff führen. Also am besten nervige Menschen vermeiden und relaxen.

1. Mai 2024: Unglückstag für Stier

Das Jahr ist zur Hälfte schon fast um und dann kommt der 1. Mai. Für Stiere, die besonders dramatisch sind, ist das ein echter Unglückstag.

17. Mai 2024: Unglückstag für Zwillinge

Laut der Astrologie sorgen am 17. Mai 2024 Pluto und Merkur für viele Probleme für das Sternzeichen Zwillinge. Hier könnten vor allem Finanzen und Beziehungen die Knackpunkte sein. Nach diesem Unglückstag sollte es im restlichen Jahr aber wieder aufwärts gehen.

11. Juni 2024: Unglückstag für Skorpion

Am 11. Juni 2024 ist beim Skorpion besonders schlechte Laune angesagt. Wer nicht kritikfähig ist und besonders schnell aggressiv wird, sollte an diesem Tag einen Gang zurückschalten.

19. August 2024: Unglückstag für Löwe

Das Jahr 2024 nähert sich in Richtung Herbst und für die Löwen ist der 19. August 2024 der Tag, an dem sehr viel Ruhe und Entspannung angesagt ist. Schließlich könnten Stress und andere Faktoren dafür sorgen, dass der Tag besonders mies wird.

18. September 2024: Unglückstag für Jungfrau

Eine emotionale Achterbahnfahrt steht der Jungfrau am 18. September bevor. Auch könnte hier eine wichtige Entscheidung bevorstehen. Gut also, dass du dich schon früh genug darauf vorbereiten kannst.

9. November 2024: Unglückstag für Waage

An Momente aus der Vergangenheit will man ungern denken. Für die Waage wird der 9. November der Unglückstag, an dem vor allem Lügen, Geheimnisse und Ereignisse aus den vergangenen Jahren jemanden einholen.

7. Dezember 2024: Unglückstag für Schütze

Kommt das Beste zum Schluss? Darüber lässt sich streiten. Für den Schützen war es ein langes Jahr und der Unglückstag kommt kurz vor dem Jahreswechsel. Der 7. Dezember wird ein Tag, an dem alles gegen dich läuft. Selbst die kleinsten Aufgaben wollen einfach nicht gelingen. Einfach hoffen, dass der Tag schnell zu Ende geht…