Hochzeit: Braut schmeißt Freundin raus – jetzt will sie sich rächen

Die eigene Hochzeit soll der schönste Tag im Leben werden – doch was ist, wenn ausgerechnet die eigene Freundin den Frieden am Tag der Trauung stört? Auf einer Hochzeitsfeierlichkeit eskalierte die Lage völlig. Der Grund: die falsche Kleiderwahl. Es endete mit einem Rausschmiss – und Rache.

Ein Brautpaar feierte im Winter seine Hochzeit, seinen persönlichen großen Tag. Und der Jahreszeit farblich entsprechend, sollte auch die Kleiderauswahl der Brautjungfern sein. So dachte sich das zumindest die Braut. Für die Kleider ihrer Freundinnen entschied sie sich für Olivgrün und Gold. Die Trauzeugin sollte ein schwarzes Kleid tragen. Für alle waren goldene Accessoires vorgesehen. Die Braut würde alle Kleider ihrer Freundinnen bezahlen. So weit, so gut.

Hochzeit: Eine Freundin mit Kleiderfarbe nicht einverstanden

Doch Kat, eine Freundin der Braut, war mit dieser Farbwahl nicht einverstanden. Sie empfand die Farbe als „nicht schmeichelhaft“ und wollte lieber etwas anderes und „mädchenhafteres“ wählen – zum Beispiel pink oder rot. Doch die Braut bestand weiterhin auf grün, wie es bei „Wealthofgeeks.com“ heißt. Schließlich fand Kat heraus, dass die Trauzeugin schwarz tragen sollte. Also wollte sie auch schwarz tragen. Doch die Braut lehnte ab.

Dann kam der große Tag der Trauung: Gemeinsam machten sich die Brautjungfern in einem Nebenzimmer in der Location hübsch. Nur Kat kam 20 Minuten zu spät – mit einem Koffer in der Hand. Dort sollte sich angeblich ein bequemeres Kleid befinden, welches sie später anziehen würde, wenn die Hochzeits-Fotos im Kasten sind. Doch als es so weit war, platzte die Bombe: Kat erschien gegen den Willen der Braut in einem schwarzen Kleid!

Hochzeit: Telefon-Terror und Zahlungsaufforderung

Die Braut tobte und forderte Kat auf, sich umzuziehen. Doch Kat dachte gar nicht erst daran. Schließlich wurde die Brautjungfer per Sicherheitsdienst von der Hochzeit geschmissen. Zwar war die Hochzeitsfeier doch noch ein Erfolg, aber es folgten bitterböse Nachrichten auf dem Telefon der Braut. Letztendlich musste die Braut Kat sogar blockieren.

Doch das war noch nicht alles, wie „Wealthofgeeks.com“ weiterhin berichtet: Kat forderte die Braut zudem auf, ihr das schwarze Kleid zu erstatten. Dieser Aufforderung kam die Braut wohl nicht nach. Was für ein Drama an einem eigentlich so schönen Tag…