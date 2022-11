Hochzeit: US-Star stirbt nur wenige Stunden nach der Trauung – die Worte seiner Ehefrau rühren zu Tränen

Eine absolut herzzerreißende Geschichte. Noch am Tag seiner Hochzeit, am 26. November, ist der US-Country-Star Jake Flint gestorben und das im Alter von nur 37 Jahren.

Er hinterlässt seine völlig am Boden zerstörte Frau, die nur wenige Stunden mit ihrem frisch Angetrauten verbringen konnte. Sie konnte nicht fassen, dass sie ihren Liebsten nur einen Tag nach ihrer Hochzeit nie wiedersehen sollte und teilte ihren Herzschmerz im Netz.

Jake Flint stirbt in seiner Hochzeitsnacht

Flints 38-jährige Ehefrau und nun Witwe Brenda Flint schüttete am Dienstag (29. November) auf Facebook ihr Herz aus. „Eigentlich sollten wir uns Hochzeitsfotos ansehen, aber stattdessen muss ich Kleider aussuchen, in denen ich meinen Mann beerdigen kann. Menschen sind nicht dazu bestimmt, so viel Schmerz zu empfinden“, trauerte sie um ihren Mann. Als Ehepaar war ihnen so wenig Zeit vergönnt und sie vermisse ihn nun schrecklich. „Mein Herz ist kaputt, und ich brauche ihn wirklich zurück. Ich kann nicht mehr viel ertragen“, schrieb die frisch Verwitwete verzweifelt. „Ich brauche ihn hier.“

Nach Flints Tod teilte sie zudem ein Video, das die beidem beim Hochzeitsshooting am Samstag zeigte. Da tanzte und spaßte sie noch mit Flint herum und posierte in Umarmung und im Kuss mit ihrem Gatten vor der Kamera. Das Video untertitelte sie mit den Worten: „Ich verstehe es nicht“.

Jake Flint war allem für seine Hits „Hurry Up and Wait“, „Long Road Back Home“, „What’s Your Name?“ und „Cowtown“ bekannt. Seine Musik zählte zum Genre Oklahoma Red Dirt Music, dessen Bezeichnung auf den Boden im Bundesstaat anspielt. Er starb im Alter von 37 Jahren in seiner Hochzeitsnacht. Eine Todesursache steht noch nicht fest.

Hochzeit: Trauer um Red-Dirt-Sänger

Seine Managerin gab die Nachricht über den Tod von Flint am Sonntagabend „mit gebrochenem Herzen und in tiefer Trauer“ über die sozialen Medien bekannt. „Ich habe heute mehrmals versucht, einen Beitrag zu verfassen, aber man kann nicht kommentieren, was man nicht verarbeiten kann“, so Brenda Cline. Im Dezember sollte Flint eigentlich eine Tour in Oklahoma und Arkansas starten.

„Ich habe ihn geliebt wie einen Sohn“, sagte Cline. „Er war der witzigste, lustigste, am härtesten arbeitende und engagierteste Künstler, mit dem ich in meiner Karriere je zusammengearbeitet habe.“ Sie bat um Gebete für seine Familie. „Das wird für so viele unglaublich schwer sein. Wir lieben dich Jake und tragen dich für immer in unseren Herzen.“

Auch seine Fans bekundeten ihr Mitleid unter dem Posting der Managerin. „Das Leben kann so unerträglich grausam sein“, kommentierte jemand. „Jake war ein großartiger Musiker, Freund und Mensch“, ergänzte ein anderer.