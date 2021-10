Ein Hochzeitspaar wurde bei seiner Trauung am Strand überrascht. (Symbolbild)

Hochzeit: Paar lässt sich am Strand trauen – dann taucht DIESER Super-Star plötzlich auf

Diese Geschichte wird ein Brautpaar noch seinen Enkeln erzählen! Nichtsahnend posierten die Bräute Diciembre und Tashia Farries bei ihrer Hochzeit in Los Angeles (USA) am Strand, als sich plötzlich von hinten ein echter Superstar nähert. Was für eine Erinnerung!

Wie die US-amerikanische „Today“ berichtet, fand gerade die Zeremonie am Santa Monica Pier statt, als tatsächlich Tom Hanks von hinten angeschlichen kam, um die Frauen bei ihrer Hochzeit zu überraschen.

Hochzeit: Brautpaar gibt sich das Ja-Wort – plötzlich taucht ein Superstar auf

Foto: imago images

Er habe von weitem die Hochzeitsgesellschaft gesehen und wollte wohl spontan seine Glückwünsche aussprechen. „Wir waren so mit uns selbst beschäftigt, dass wir es erst gar nicht realisierten. Wir waren geschockt“, erzählten sie dem Magazin. Diciembre betont aber auch: „Es war die Kirsche auf dem Sahnehäubchen bei unserem großen Tag.“

Die Gäste entdeckten ihn schon früher. In einem Video ist zu hören, dass sie begeistert: „Da ist Woody!“ riefen. Gemeint ist die Figur aus „Toy Story“, der er seine Stimme lieh.

Gemeinsam mit dem Schauspieler machte das frischvermählte Paar noch Fotos – auch mit ihrem kleinen Sohn August (1). Anschließend plauderten sie noch nett, erhielten Komplimente.

Tom Hanks crashte eine Hochzeit. Foto: imago images

Wie „Today“ weiter berichtet, sei es nicht das erste Mal, dass es sich der berühmte Hollywood-Schauspieler nicht nehmen lässt und Brautpaaren bei Zeremonien seine Glückwünsche ausspricht.

Im Central Park soll er 2016 schon einmal mit einem anderen Brautpaar für Fotos posiert haben.

