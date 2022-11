Hochzeit endet tragisch: Vier Gäste werden absichtlich von Auto überrollt und getötet

Schreckliches Unglück in Spanien! In Torrejón de Ardoz in der Nähe von Madrid sollen am Sonntagmorgen (6. November) vier Menschen nach einer Hochzeit ums Leben gekommen sein. Ersten Berichten zufolge wurden sie überfahren – und das mit voller Absicht. Vier weitere Hochzeitsgäste wurden schwer verletzt.

Ob es sich bei den Toten um Angehörige oder Freunde des frisch vermählten Paares handelt, ist derzeit noch nicht bekannt. Doch wie konnte eine Hochzeit so grausam enden?

Hochzeit: Gäste werden nach Streit überfahren

Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, soll ein Streit der Auslöser für die brutale Attacke gewesen sein. Kurz vor drei Uhr morgens sollen eine 70-jährige Frau und drei Männer im Alter von 17, 40 und 60 Jahren vor einem Restaurant tödlich von einem Auto erfasst worden sein. Vier weitere Personen wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Täter, ein Mann, seine zwei minderjährigen Söhne und ein vierter Tatverdächtiger hätten nach dem Angriff die Flucht ergriffen. Wenig später konnte die Polizei drei Männer festnehmen. Eine vierte beteiligte Person sei derzeit noch flüchtig.

Hochzeit: Ursache für den Streit ist noch unklar

Wie konnte es zu diesem Unglück kommen? Dieser Frage geht laut spanischen Medien derzeit die Polizei nach. Denn worum es in dem Streit ging, der mutmaßlich zur tödlichen Attacke mit dem Wagen führte, ist nach wie vor unklar.

Klar ist, dass das Brautpaar, die Angehörigen der Verstorbenen und die Verletzten wohl lange brauchen werden, um sich von diesem Schock zu erholen. An die Hochzeit werden sie sich wohl auf ewig mit einem traurigen Beigeschmack erinnern. (mit dpa)