NRW: Auto-Panne endet in tragischem Todesunglück – Frau von Wagen zerdrückt

Am Freitag (16. August) kam es in Hagen (NRW) zu einem tragischen Unglück. Während die meisten Anwohner schon seelenruhig in ihrem Bett lagen und schliefen, fuhr eine 18-Jährige mit ihrem Auto gerade Stolzestraße hinauf.

Plötzlich versagte ihr Motor und mitten auf der Steigung ging der Wagen aus. Ihre zwei 23-jährigen Beifahrerinnen stiegen aus, um der jungen Fahrerin zu helfen. Dann kam es zu dem schrecklichen Unfall.

NRW: Auto-Panne endet tödlich

Während die 18-Jährige im Inneren das Lenkrad bediente, versuchten die beiden Mitfahrerinnen von hinten anzuschieben. Doch das Auto rollte plötzlich zurück und die beiden Frauen konnten dem nichts entgegensetzen.

Hagen: 23-Jährige wird zwischen Laterne und Auto eingeklemmt. Foto: Alex Talash

Eine der 23-jährigen Frauen konnte sich noch in Sicherheit bringen, doch die andere schaffte es nicht mehr rechtzeitig. Sie wurde zwischen einer Laterne und dem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt dadurch tödliche Verletzungen.

Frau von Wagen zerdrückt

Als die Rettungskräfte eintrafen, versuchten sie die junge Frau noch zu reanimieren. Die Reanimationsversuche wurden sogar bis ins Krankenhaus fortgesetzt. Doch in der Klinik angekommen, konnten die Ärzte ihr Leben leider nicht mehr retten. Sie verstarb wenig später.

Für die Unfallaufnahme wurde ein Spezialteam der Polizei Essen angefordert. Das Hagener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen aufgenommen.