Drama um „Fluch der Karibik“-Star: Schauspieler Tamayo Perry von Hai getötet

Traurige Gewissheit um „Fluch der Karibik“-Star Tamayo Perry (49). Der Schauspieler, der im vierten Teil der Film-Reihe um Hollywoodstar Johnny Depp einen Piraten spielte, wurde offenbar bei einer Hai-Attacke getötet.

Der Angriff hat sich am Sonntag (23.06.) auf der hawaiianischen Insel Oahu abgespielt, örtliche Rettungskräfte erklärten, einen leblosen Körper im Wasser gefunden zu haben. Dabei soll es sich um den des „Fluch der Karibik“-Stars handeln.

„Fluch der Karibik“-Star von Hai getötet

Tamayo Perry war nicht nur Akteur (er spielte neben der Piraten-Reihe auch in den Serien „Hawaii Five-O“ und „Lost“ mit), sondern auch Profi-Surfer und Rettungsschwimmer.

„Tamayo Perry war ein Rettungsschwimmer, der von allen geliebt war“, sagte der Leiter der Meeressicherheitsabteilung, Kurt Lager, laut „E! News“ während einer Pressekonferenz am Sonntag (23. Juni). „Er war an der Nordküste bekannt. Er war ein weltweit bekannter Profi-Surfer. Tamayos Persönlichkeit war ansteckend, und so sehr wir ihn auch liebten, so sehr liebte er alle anderen noch mehr. Unser Beileid gilt der Familie von Tamayo.“

Der Sprecher des Honolulu Emergency Services Department, Shayne Enright, gab einige Details zu dem tödlichen Vorfall bekannt. Demnach hätten die Rettungskräfte auf einen Notruf eines Surfers reagiert, der bei einem Hai-Angriff tödlich verletzt worden sei. Das sei gegen 13 Uhr gewesen. Die Leiche hätte einige Bisswunden am Körper aufgewiesen, ein Arm und ein Bein hätten gefehlt.

Tamayo Perry arbeitete seit 2016 als Rettungsschwimmer und war seit über einem Jahrzehnt ein professioneller Surfer. Seine erste TV-Rolle ergatterte 2002 in der Surf-Romanze „Blue Crush“.