Hochzeit auf dem Oktoberfest? Fundstück auf der Wiesn gibt Rätsel auf

Eine Hochzeit ist meist so individuell wie die Beziehung zwischen zwei Menschen selbst. Während die einen es lieber klein und unspektakulär halten, kann es für andere gar nicht genug Luxus und Programm auf der eigenen Hochzeit geben.

In München scheint es sogar auch Menschen zu geben, die ihre Hochzeit auf dem Oktoberfest feierten – oder zumindest einen Teil davon. Das deutet zumindest ein Gegenstand an, der im Fundbüro abgegeben wurde.

Hochzeit: Paar verliert Geschenk auf dem Oktoberfest

Gerade in München gehört ein Besuch auf dem Oktoberfest wohl für viele Einheimische und Zugereiste zum Pflichtprogram. Doch was, wenn das Volksfest genau auf den Tag der eigenen Hochzeit fällt?

Ein unbekanntes Paar hat sich von diesem Umstand scheinbar nicht stören lassen und einfach beide Events miteinander verbunden. Anders ist ein Fundstück auf der Wiesn, das beim Fundbüro abgegeben wurde, nicht zu erklären.

Wie es in einem Pressebericht zum Oktoberfest 2023 von Sonntag (24. September) heißt, lagert dort nämlich eine „Hochzeitsgeschenkbox mit Kochbuch und Gutscheinen für das hoffentlich immer noch glückliche Paar“.

Hochzeit: Geschenkebox sorgt für Spekulationen

Es kann natürlich auch sein, dass die Geschenkebox nicht von den Beschenkten selbst, sondern von schenkenden Gästen auf dem Oktoberfest verloren wurde. Aber auch bei diesem Szenario stellt sich die Frage, was die Gäste auf der Wiesn statt auf der Hochzeit zu suchen hatten.

Wie es in dem Pressebericht weiter heißt, scheint die Geschenkebox in jedem Fall bisher allerdings nicht vermisst zu werden, niemand hat sie als verloren gemeldet. In Bezug auf das Hochzeitspaar könnte das zweierlei bedeuteten: Entweder sind die Frischvermählten so glücklich, dass sie erst einmal von Luft und Liebe leben und keinen Gedanken an Geschenke verschwenden – oder, dass sie sich schon wieder getrennt haben und kein Interesse an gemeinsamen Aktivitäten mehr haben.