Hochzeit: Braut lädt Freundin nicht ein – weil sie ein kinderloses Fest feiern will

Die Hochzeit soll der schönste Tag im Leben des Brautpaares werden. Klar, dass man diesen besonderen Moment auch mit den Liebsten teilen möchte. Egal, ob Freunde oder Familie.

Doch eine Braut hat einer ihrer Freundinnen einfach keine Einladung zu ihrer Hochzeit geschickt. Warum? Sie wollte ein kinderloses Fest feiern.

Hochzeit: Darum lädt die Braut ihre Freundin nicht ein

Wer jetzt an ein kinderloses Fest denkt, denkt vielleicht an kleinere Kinder, die während der Trauung schreien oder herumtoben könnten. Doch bei dieser Hochzeit weit gefehlt. Denn das Brautpaar hat alle von ihrer Hochzeit verbannt, die unter 21 Jahre alt sein. Davon berichtet die Braut selbst bei Reddit.

Der Grund? Das Paar will ein feuchtfröhliches Fest feiern, inklusive Alkohol. Keiner von beiden habe Lust, den ganzen Abend darauf zu achten, dass keiner unter 21 Jahren Alkohol trinkt. Da die wenigsten ihrer Freunde Kinder haben, sei die Vorgabe auch kein Problem gewesen.

Außer für Mel. Die 20 Jahre alte Freundin der Braut hat demnach auch keine Einladung zur Hochzeit bekommen. Das ging natürlich nicht spurlos an ihr vorbei. Besagte Freundin hatte nämlich mitbekommen, dass jeder sonst aus ihrem Freundeskreis eingeladen war. Also stellte Mel die Braut zur Rede.

Hochzeit für Gäste ab 21? Das sorgt für Kritik

Die Braut habe versucht ihr zu erklären, dass es nichts Persönliches sei. Doch die Freundin habe es genau so verstanden. „Sie meinte, dass es doch keine große Sache sei, weil wir schon früher zusammen getrunken hatten. Aber ich hab versucht ihr zu erklären, dass das was anderes war, weil wir beide noch nicht volljährig waren. jetzt, wo ich erwachsen bin, fühle ich mich dafür verantwortlich dafür zu sorgen, dass niemand Alkohol trinkt, der nicht volljährig ist. Und es ist mein gutes Recht als Braut zu sagen, dass ich eine kinderfreie Hochzeit haben will“, schreibt sie bei Reddit.

Mehr News:

All diese Argumente haben bei ihrer Freundin aber nicht die gezielte Wirkung entfaltet. Im Gegenteil. Mel würde bei ihren Freunden schlecht über sie reden. Gerechtfertigt, oder nicht? Die Braut will von den Reddit-Nutzern wissen, ob sie das „Arschloch“ der Geschichte ist. Genau so heißt nämlich das Thema, unter dem sie ihre Geschichte geteilt hat: „Am I the Asshole?“.

Bei den Reddit-Nutzern stößt die Ausladung tatsächlich auf wenig Verständnis. „Es ist merkwürdig, dass du jemanden, der gerade mal ein Jahr jünger ist als du, als Kind bezeichnest. Denkst du, dass du alt genug bist, um zu heiraten? Wo du doch so nah daran bist, noch ein Kind zu sein?“, fragt jemand und erntet dafür viel Zustimmung. Andere wiederum versuchen der Braut klar zu machen, dass man nicht automatisch erwachsen ist, nur weil man ein bestimmtes Alter erreicht hat.