Hochzeit: Braut schlägt „billiges“ Geschenk ihrer Großeltern aus – sie wird es bitter bereuen

Eine undankbare Braut hat sich selbst die Hochzeit verbaut. Weil ihre Großeltern ihr ein günstiges Geschenk aus ihrer Wunschliste gekauft hatten, wurde sie wütend. Sie warf ihnen vor, geizig zu sein. Die Großeltern waren schwer getroffen. Sie hatten eigentlich noch etwas in der Hinterhand anlässlich der Hochzeit ihrer Enkelin. Doch nach deren Aktion hatte sie es sich mit ihren Familienmitgliedern verscherzt.

Auf Reddit schilderte die Großmutter die ganze Situation. Die Frau in ihren Siebzigern hatte bereits drei verheiratete Enkelkinder. Sie und ihr Mann hatten ihnen stets das billigste Geschenk von ihren Listen gekauft, um sie dann einen Tag vor der Trauung mit einem Scheck über 40.000 Dollar zu überraschen. Die umgerechnet knapp 37.800 Euro waren gerade so viel, wie man in den USA für eine Haus-Hypothek braucht.

Hochzeit: Brautzilla wird Ausraster bereuen

Genau das Gleiche hatten die Großeltern auch bei ihrer vierten Enkelin vorgehabt. Doch als sie herausfand, dass sie nur ein günstiges Geschenk bekommen sollte, rief sie ihre Oma an. „Sie war wütend und schimpfte uns aus, dass wir geizig seien und dass sie wüsste, dass wir Geld hätten, aber dass wir sie nicht genug liebten, um es zu zeigen, indem wir ihr etwas Teureres kaufen“, so die Seniorin.

Und dann drohte ihr die eigene Enkelin noch damit, sie von der Feier auszuladen. Das war dann genug für die ältere Frau. Sie und ihr Mann entschieden sich, der Enkelin ein teureres Porzellanset zu kaufen – doch die 40.000 Dollar behielten sie für sich. Es blieb nicht bei dem Vorfall bei der Hochzeit. Mit ihrer Aktion hatte die Enkelin ihre gesamte Familie gegen sich aufgebracht. So weigerte sie sich auch, Weihnachten mit ihnen zu verbringen. Und das alles nur wegen eines Geschenks.

Geschenk sorgt für Familiendrama

Die Reddit-User fanden die Reaktion der Enkelin absolut übertrieben. „Als jemand, der schon immer das unbeliebteste Enkelkind war, habe ich mit einer unverhohlenen Bevorzugung gerechnet, aber es ist klar, dass sie sich das selbst zuzuschreiben hat“, kommentierte einer den Eintrag.

Sie sei nicht wütend auf die Großmutter, sondern auf sich selbst, da ihr 40.000 Dollar durch die Lappen gegangen waren. Vielleicht sei das genau die Lektion, die sie gebraucht hatte, vermutete ein anderer Nutzer.