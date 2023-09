Hochzeit: Frau erwischt Schwiegermutter in ihrem Brautkleid – und verlangt Tausende Euro von ihr

Die passenden Ringe, eine atemberaubende Location und hübsche Deko: Bei einer Hochzeit gibt es im Vorfeld so einiges für das künftige Ehepaar zu beachten. Eines der absoluten Highlights, die zu der Hochzeitsplanung dazugehören, dürfte wohl der Kauf des Brautkleides sein – vor allem für die Frau.

Das perfekte Kleid trägt enorm dazu bei, dass sich die Braut bei ihrer Hochzeit wohlfühlt. Nicht wenige Frauen haben schon seit ihrer Kindheit eine genaue Vorstellung, wie ihr perfektes Brautkleid auszusehen hat. Es ist also etwas ganz Besonderes – für manche sogar so besonders, dass sie bei dem Thema absolut keinen Spaß verstehen.

Verlobter verteidigt Aktion seiner Mutter

So wie zum Beispiel eine Braut, die ihre künftige Schwiegermutter vor der Hochzeit in ihrem Kleid erwischte. Die Frau war außer sich vor Wut. Sie forderte die Mutter ihres Zukünftigen dazu auf, ihr das Geld für das 3.000-Dollar-Kleid zu erstatten. Ihr Verlobter stand hinter seiner Mutter.

Wie „The Sun“ berichtet, machte die Frau ihrem Ärger auf der Online-Plattform „Reddit“ ordentlich Luft. „Meine zukünftige Schwiegermutter drängte mich immer wieder, ob sie das Kleid anprobieren dürfe, aber ich weigerte mich entschieden“, berichtete die Frau dort.

+++Hochzeit: Bräutigam am Altar angewidert – von der Braut! Gäste entsetzt+++

Schock nach der Arbeit

Eines Tages sei sie dann von der Arbeit nach Hause gekommen und fand ihren Verlobten dort vor. „Als er mich sah, flippte er aus und versuchte mich daran zu hindern, in mein Zimmer zu gehen, während er versuchte, jemandem auf seinem Handy eine SMS zu schreiben. Ich öffnete die Tür und war schockiert, als ich seine Mutter in meinem Kleid stehen sah. Ich holte sofort mein Handy hervor und machte darin ein Foto von ihr“, berichtete die Braut in spe weiterhin.

„Meine Schwiegermutter und mein Verlobter flippten aus, als ich ihr sagte, dass sie mir in drei Tagen ein neues Kleid bezahlen müsste, sonst würde ich der ganzen Familie das Foto zeigen.“ Ihre Schwiegermutter habe daraufhin unter Tränen das Haus verlassen. Ihr Verlobter warf ihr vor, überreagiert zu haben.

Mann wohnt jetzt bei seiner Mutter

„Ich weigerte mich auf ihn zu hören, weil meiner Meinung nach das Kleid nur von der Braut und nur von der Braut getragen werden sollte. Ehrlich gesagt empfand ich Ekel, als ich das Kleid noch einmal ansah, ich will es nicht mehr. Und deshalb finde ich es fair, dass sie mich bezahlt, nachdem sie es mir ruiniert hat“, betonte die Braut in ihrem „Reddit“-Beitrag. Seitdem habe sie mit ihrem Verlobten Streit. Er wohne jetzt bei seiner Mutter.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Viele User konnten den Ärger der Braut nachvollziehen. Einige rieten ihr sogar dazu, die Hochzeit abzublasen, wie „The Sun“ berichtet. „Bist du sicher, dass du diesen Kerl heiraten willst? Er stand vor deinem Schlafzimmer Wache, damit seine Mutter dein Hochzeitskleid anprobieren konnte“, schrieb beispielsweise eine Person. Ob die Hochzeit letztendlich stattfand, ist nicht bekannt.