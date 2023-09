Hochzeit: Bräutigam am Altar angewidert – von der Braut! Gäste entsetzt

Die Hochzeit soll der schönste Tag eines jeden Paares sein. Vor allem die Braut möchte in diesem Moment einfach umwerfend aussehen – und mit ihrem Outfit den Mann ihrer Träume umhauen. Doch das gelingt nicht immer, wie eine Braut aus Australien jetzt feststellen musste.

Wenn SIE in Richtung Traualtar schreitet, sind alle Blicke auf sie gerichtet: Die Braut hat bei ihrer Hochzeit ihren ganz persönlichen, großen Moment. Da schauen die geladenen Gäste auch ganz genau hin, wie der Bräutigam auf seine Frau reagiert.

Hochzeit: Bräutigam fluchte beim Anblick der Braut

In fast allen Fällen ist der Bräutigam sprachlos bei dem Anblick seiner Angebeteten – und das im positiven Sinne. Doch bei Sean sah das ganz anders aus. Seine Reaktion vor laufender Kamera schockierte Zuschauer und Hochzeitsgäste, wie das englischsprachige Online-Portal „Mirror“ berichtet. Er fluchte laut.

Bei dem Anblick seiner Braut rutschte ihm ein „Oh Scheiße“ heraus. Allerdings handelte es sich bei dieser Hochzeit um keine traditionelle Zeremonie. Es war eine Folge der australischen Fernsehserie „Married at First Sight“. In der Dating-Show werden zwei völlig fremde Menschen von Paar-Experten zusammengebracht. Bei ihrem ersten Treffen wird dann direkt geheiratet.

Hochzeit: Braut war von Bräutigam sofort begeistert

Pub-Manager Sean (39) und die alleinerziehende Mutter Jo (39) sollten so zueinander finden. Jo trug an ihrem großen Tag ein cremefarbenes Kleid. Aber offensichtlich war Sean nicht zufrieden mit der Wahl der Dating-Experten. Anders hingegen sah es bei Jo aus. Die war von Sean hin und weg, wie der „Mirror“ weiter schreibt. Der 39-Jährige rechtfertigte seine unhöfliche Aktion übrigens mit einer alten nicht überwundenen Trennung.