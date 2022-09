Hochzeit: Eltern schenken Schwestern unterschiedlich viel Geld – der Grund ist traurig

Diese Geschichte über etwas, das sich nach einer Hochzeit abspielte, ist wirklich unfassbar (traurig).

Eine Braut fand heraus, dass ihre Schwester zur Hochzeit mehr von den Eltern geschenkt bekommen hatte. Angesichts der Begründung kann man nur den Kopf schütteln!

Hochzeit: Geschwister bekommen unterschiedlich viel Geld von ihren Eltern geschenkt

Auf der Internetplattform Reddit gibt es eine beliebte Kategorie mit dem Namen „Am I the Asshole?“ („Bin ich das Arschloch?“). Hier erzählen Menschen von besonderen Situationen und wollen dann von der Community wissen, wer sich falsch verhalten hat. Im nachfolgenden Fall fällt das Urteil fast einstimmig aus.

Nach einer Hochzeit erfährt eine Frau, dass ihre Eltern die Schwester viel großzügiger beschenkten. Die Begründung hängt mit der Wahl der Ehemänner zusammen und macht traurig. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Panthermedia

Eine Frau hatte herausgefunden, dass ihre Schwester ein großzügigeres Hochzeitsgeschenk bekommen hatte als sie selbst und schilderte die Ereignisse wie folgt: „Mein Mann und ich (beide 28) haben kürzlich geheiratet, und meine Schwester (31) und ich haben nach der Rückkehr von den Flitterwochen über die Hochzeit gesprochen. Wir haben das große Glück, in einem Haushalt aufgewachsen zu sein, in dem meine Eltern sehr gut verdienten. Sie waren großzügig zu uns, haben aber meine Schwester und mich dazu erzogen, fleißig zu sein und als Erwachsene nicht von ihnen abhängig zu sein.“

Sowohl ihr als auch ihrer Schwester gehe es finanziell gut, doch anders als der 36-jährige Gatte ihrer Schwester verdiene ihr Mann nicht viel, liebe seinen Job dafür aber umso mehr.

Hochzeitsgeschenk wird von Eltern am Einkommen der Kinder und ihrer Partner bemesse

Während eines Gesprächs wollte die Schwester dann wissen, ob die Braut plane, das geschenkte Geld ihrer Eltern für eine anstehende Renovierung zu nutzen. „Ich war sehr verwirrt“, erklärt sie, denn das Geschenk sei zwar großzügig gewesen, die Summe sei nicht annähernd groß genug dafür. So kam heraus: Die Geschwister hatten nicht dasselbe bekommen, sondern die Beitragsverfasserin nur rund die Hälfte.

Nach längerem Überlegen fasste sie sich ein Herz und sprach die Mutter auf die Ungerechtigkeit an. „Ihre Antwort war, dass es mich nichts angehe. Aber da ich gefragt hätte: Meine Schwester habe einen Partner gewählt, der zu ihrem gewohnten Lebensstil passt, also hätten sie sie entsprechend beschenkt. Auch mich hätten sie meinem gewählten Lebensstil entsprechend beschenkt.“ Wow!

Die Braut war danach – verständlicherweise – verletzt. „Wir haben im Leben keinen Anspruch auf Geschenke jeglicher Größe“, gibt sie zu, doch die Entscheidung der Eltern fühle sich an wie eine Strafe für ihre Partnerwahl. Das Absurdeste: Mutter und Vater sind nun wütend auf die Schwestern, weil sie sich über das Thema ausgetauscht haben. Zu allem Überfluss möchte die 28-Jährige nun ernsthaft wissen, ob sie vielleicht das Arschloch in der Geschichte sei!

Hochzeits-Geschichte: Reddit-Community fällt klares Urteil, wer das Arschloch ist

Auf Reddit wird ihr diese Sorge schnell genommen. „Es gibt viele Gründe, die Sinn gemacht hätten und in Ordnung gewesen wären, darunter ein Einfaches ‚Wir sind nicht in der gleichen finanziellen Situation, in der wir uns befanden, als wir deine Schwester beschenkt haben.‘ Aber dass es darum geht, wie viel ihr verdient, ist im Grunde eine passiv-aggressive Art zu sagen: ‚Du hast weniger bekommen, weil du einen Partner ausgewählt hast, der in unseren Augen unter deiner Würde ist‘“, bringt es ein User auf den Punkt.

Mehr zum Thema Hochzeit:

Ein anderer weist darauf hin, wie unlogisch sich die Eltern verhalten haben: „Wenn es auf dem Gehalt basiert, wäre es dann nicht sinnvoller, wenn das Kind mit dem geringeren Einkommen mehr bekommt? Macht keinen Sinn, du bist definitiv nicht das Arschloch. Frage mich, ob die ältere Schwester immer das Lieblingskind war?“