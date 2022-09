Hochzeit: Gäste fahren rücksichtslos mit Protzkarren – doch damit haben sie nicht gerechnet

Eigentlich sollte eine Hochzeit der schönste Tag eines Brautpaars sein. Doch das was jetzt passiert ist, werden die Braut und der Bräutigam nicht mehr vergessen.

Denn bei der Hochzeit der beiden Glücklichen benehmen sich einige Gäste auf der Straße so rücksichtslos, dass die Polizei einschreiten musste. Die Leidtragende war dabei die Braut.

Hochzeit: Gäste fahren rücksichtslos mit Protzkarren

Was war passiert? Mit Luxusautos sind einige Hochzeitsgäste in Berlin in Richtung Brandenburger Tor gefahren und das, obwohl die Durchfahrt verboten ist. Nur Radfahrer, Gespannfuhrwerke und Anlieger dürfen durch.

Doch da trafen sie auf eine Einsatzhundertschaft der Berliner Polizei, wie die „Bild“ berichtet.

In dem Bericht heißt es, dass die rücksichtslosen Hochzeitsgäste fast eine Fahrradfahrerin umgefahren haben sollen, immer wieder lautstark mit den Autos angefahren sein und Gas gegeben haben sollen.

Braut muss zu Fuß weiter

Die Polizei stoppte die Großfamilie, die mit Fahrzeugen im Wert von 129.000 bis 162.000 Euro durch die Hauptstadt fuhr. Bei den Autos soll es sich um einen Maybach S-500 (455 PS), einen Jaguar F-Type R (575 PS), einem Audi R8 (570-620 PS) und weitere Mercedes-Fahrzeuge gehandelt haben.

Hochzeitsgäste in Berlin sorgten für Aufregung am Brandenburger Tor (Symbolbild) Foto: IMAGO / Stefan Zeitz

Der „Bild“ nach wurden der Maybach und der Jaguar F-Type R nach richterlicher Rücksprache und Anordnung sichergestellt und mindestens ein Führerschein eingezogen. Zudem stellte die Polizei unter anderem Anzeige wegen eines illegalen Autorennens.

Und wer ist der Leidtragende? Die Braut, denn sie musste ihren Weg zum Hochzeitfest zu Fuß fortsetzen.