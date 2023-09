Hochzeit endet dramatisch: Feuerwehrleute schockiert – „Die Braut war noch im Hochzeitskleid“

Eben waren sie noch so voller Freude. Braut und Bräutigam hatten mit der Familie und Freunden ein ausgelassenes Hochzeitsfest gefeiert. Dann ging plötzlich alles ganz schnell – der bis dahin vielleicht glücklichste Tag des Lebens verwandelte sich binnen Sekunden in ein Drama!

+++ Hochzeit unter extremen Bedingungen – „Wir sollten schon mal die Beerdigung planen“ +++

Denn die große Freude der Hochzeitsgesellschaft fand ein jähes Ende, als ihr Kleinbus auf dem Rückweg von der Hochzeitsfeier von der Straße abkam und im Graben landete. Bei dem tragischen Vorfall wurden sieben Menschen verletzt, darunter die Braut. Die Rettungskräfte erschraken bei ihrem Anblick.

Hochzeit: Unfall-Drama auf dem Rückweg von der Feier

Am Samstagmorgen (23. September) ereignete sich der Unfall in Belm im Kreis Osnabrück, als das Brautpaar und fünf Gäste der Hochzeit auf dem Heimweg waren. Hendrick Seger, Sprecher der Feuerwehr Belm, schilderte die dramatische Szene gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) so: „Das war eine Hochzeitsgesellschaft auf dem Rückweg von der Hochzeit nach Hause. Die Braut war noch im Hochzeitskleid!“

Ein Transporter liegt nach einem Unfall auf dem Dach in einem Straßengraben. Ein frisch vermähltes Brautpaar und fünf Gäste der Hochzeitsfeier sind bei dem Unfall verletzt worden. Foto: picture alliance/dpa/Nord-West-Media TV

Die Fahrerin des Kleinbusses verlor aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug, das daraufhin in den Graben kippte. Glücklicherweise kam ein aufmerksamer Lastwagenfahrer vorbei und half den Insassen aus dem verunglückten Kleinbus. Sie befanden sich alle in einem Schockzustand.

Feuerwehrleute retten Brautstrauß und Geschenke

Der Unfall forderte eine schwerverletzte Person, während die anderen Insassen leichtere Verletzungen erlitten. Alle wurden vom Rettungsdienst untersucht und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Nach der Rettung der verletzten Hochzeitsgäste widmeten sich die Feuerwehrkräfte dem Innenraum des Fahrzeugs. „Alles lag durcheinander, alles war verschmiert und verschmutzt“, erklärte der Sprecher. „Die ganzen Gastgeschenke von der Hochzeit lagen verstreut im Auto. Wir haben alles aus dem Auto rausgeholt. Den Brautstrauß konnten wir retten.“

Mehr Themen:

Die Feuerwehrleute nahmen sich Zeit, den Innenraum des Fahrzeugs zu reinigen und die Geschenke sowie Luftballons ordentlich im Kofferraum zu verstauen, damit die Hochzeitsgesellschaft noch etwas davon hatte. Schließlich wurde das Fahrzeug abgeschleppt. „Am Ende haben alle Hochzeitsgäste noch viel Glück gehabt“, sagte der Feuerwehrsprecher und betonte die Bedeutung schneller Hilfe in solch stressigen Situationen.