Hochzeit: Braut bricht in Tränen aus – ihren Gästen ist die Feier komplett egal

Eine Hochzeit soll eigentlich der schönste Tag im Leben einer jeden Braut werden – doch für eine Frau wurde er zum absoluten Alptraum. Schuld waren ausgerechnet ihre eigenen Gäste.

Bei einer Hochzeit steht eigentlich das Brautpaar im Mittelpunkt – doch bei dieser Trauung lief alles ganz anders ab. Sie wurden von den eigenen Gästen eiskalt ignoriert. Diese schauten lieber Fernsehen – für die Braut war das zu viel.

Hochzeit: Nach dem Abendessen begann der Horror

Wenn Bräute ihre Hochzeit planen, stellen sie sich in der Regel vor, dass ihre Liebsten schöne Stunden miteinander verbringen, tanzen, lachen und auf eine gemeinsame Zukunft anstoßen. Von einem Abend vor dem Fernseher träumen wohl die wenigsten.

Doch genau das ist einer Braut auf ihrer Hochzeit passiert, wie der „Mirror“ berichtet. Ihre Hochzeit fand in einer Berghütte mit Blick auf einen See statt. Nach einer „schönen kurzen Zeremonie“ setzten sich die Gäste zum Abendessen zusammen. Was danach passierte, ließ die Braut wütend werden.

Sportveranstaltung wichtiger als Hochzeit

Ihrem Ärger machte sie auf der Online-Plattform „Reddit“ ordentlich Luft. Statt gemeinsam zu feiern, verfolgten einige der Gäste auf dem Fernseher eine Sportveranstaltung. „Ich erzählte meinem Mann, dass es mich ärgerte, dass sie, anstatt die Hochzeit zu feiern, nur fernsahen. Ich bat ihn, den Fernseher auszuschalten und allen zu sagen, sie sollen nach draußen gehen und die Party genießen“, schrieb die Frau.

Doch statt Verständnis zu zeigen, habe ihr frischangetrauter Mann mit ihr diskutiert, dass „es nur 20 Minuten dauern würde“. „Wir sprachen später darüber. Er verstand, dass er im Unrecht war und dass mir das sehr wichtig war.“

Braut bekam Panik-Attacke

Am Ende habe sie die Gäste selbst gefragt. „Alle haben mich nur angeschaut, als ob ich verrückt wäre. Das löste bei mir eine Panikattacke aus und ich musste mich etwa eine Stunde lang in einem der Badezimmer einsperren. Mein Mann war die ganze Zeit bei mir.“ Schließlich wurde der Fernseher ausgeschaltet. Doch für die Braut war ihre Trauung dennoch gelaufen. „Diese ganze Angelegenheit hat die Hochzeit für mich ruiniert. Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken“, wird sie vom „Mirror“ zitiert.