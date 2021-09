Hochzeit: Eine Stunde vor Trauung – Freundin der Braut findet DIESES schlimme Geheimnis über Bräutigam heraus

Die Hochzeit steht kurz bevor, nur noch eine Stunde bis zur Trauung. Die Braut ist mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt, bevor sie gleich zum Altar schreitet.

Doch was macht denn der Bräutigam da? Eine Freundin der Braut kann es nicht fassen, als sie ihn kurz vor der Hochzeit ausgerechnet DABEI erwischt.

Hochzeit: Freundin der Braut lüftet schlimmes Geheimnis des Bräutigams

Eine Freundin der Braut erwischt den Bräutigam, wie er nur eine Stunde vor der Trauung mit einer Frau aus einem Zimmer kommt. Doch diese Frau ist nicht seine Partnerin, sondern eine der Brautjungfern, wie Dailymail berichtet. Die Freundin kann nicht fassen, was sie da sieht.

-------------------------------------

Das sind beliebte Hochzeitsbräuche:

Brautstrauß-Werfen

Hochzeitstorte anschneiden

Tauben fliegen lassen

Brautentführung

Die Braut über die Schwelle tragen

-------------------------------------

„Ich habe sie dabei erwischt, wie sie sich zusammen aus einem Zimmer geschlichen haben und zerzaust aussahen. Ich war so geschockt, dass ich nicht wusste, was ich tun sollte. Soll ich es jetzt meiner besten Freundin sagen?“, fragt sie jetzt in einer Facebook-Gruppe und bittet andere um Hilfe.

Hochzeit: Freundin der Braut fragt Internet um Hilfe bei ihrem Dilemma

Für sie ist es ein klarer Beweis für die Untreue des Bräutigams. Doch soll sie der Braut davon erzählen? Nicht nur, dass ihr werdender Ehemann sie betrügt, er tut es auch noch direkt vor der geplanten Trauung. Und dann ist seine geheime Affäre auch noch mit der Brautjungfer!

Der Bräutigam betrügt seine Freundin mit der Brautjungfer! (Symbolbild). Foto: IMAGO / MiS

Was soll sie jetzt tun? Im Internet gehen die Meinungen weit auseinander. Viele meinen, sie soll sich nicht in die Angelegenheiten des Paares einmischen. „Sag es ihr nicht. Lass ihn oder sie ihr die Neuigkeit überbringen. Es wird wahrscheinlich weniger peinliches Drama geben, als wenn du es ihr an ihrem Hochzeitstag erzählst. Sie wird dich brauchen, um für sie da zu sein, aber nicht als Überbringer schlechter Nachrichten“, antwortet ihr einer.

Hochzeit: Freundin der Braut erwischt betrügerischen Bräutigam – was soll sie tun?

„Ich würde wahrscheinlich mit dem Ehemann und der Idiotin sprechen und ihnen sagen, dass sie gestehen müssen“, meint ein anderer. Sie solle den beiden eine Chance geben, der Braut zu beichten – entweder sie oder die Freundin. „Gib ihnen einen Zeitrahmen, sie verdient es zu wissen, stelle es dir einfach so vor, als ob der Spieß umgedreht wäre, würdest du wollen, dass sie es dir sagt?

-------------

Mehr Hochzeits-Themen:

------------------

Andere sagen ihr, sie solle sich sofort an die Braut wenden, berichtet Dailymail. Aber sie solle sich darauf vorbereiten, diese als Freundin zu verlieren. Eine Frau spricht da aus eigener Erfahrung. „Wenn sie bei ihm bleibt, wirst du nicht mehr willkommen geheißen. Vertrau mir. Ich habe meine beste Freundin verloren, weil ich ihr dubiose Sachen erzählt habe, die ihr Mann seiner Kollegin zugeflüstert hat. Ich habe seit zehn Jahren nicht mehr mit ihr gesprochen.“ (mbo)