Hochzeit: Braut trifft folgenschwere Entscheidung vor der Trauung – und landet im Krankenhaus

Natürlich gehen den meisten Menschen vor ihrer Hochzeit tausende Gedanken durch den Kopf. Schließlich bindet man sich im besten Fall für den Rest seines Lebens an den Partner.

Kurz vor dem großen Tag entschlossen sich eine Frau und ihr Verlobter allerdings zu einer Unternehmung, die sie wenig später bereuen sollten. Die Hochzeit stand zunächst auf der Kippe.

Hochzeit steht am Abend vorher auf der Kippe

Normalerweise hat mein Mann kaum Ansprüche, erinnert sich eine TikTok-Nutzerin in ihrem Video. Allerdings schlug ihr damaliger Verlobter einen Tag vor der Hochzeit vor, durch die Bars zu ziehen. Für die Braut klang das nach einer guten Idee, schließlich würden alle Freunde zusammenkommen und außerdem kenne sie ihre Grenzen was Alkohol angeht.

Spontan lud das Pärchen ein paar ihrer engsten Bekannten ein, um auf das bevorstehende Event anzustoßen. Einige Cocktails und Shots später fand sich die zukünftige Braut über einer Toilettenschüssel wieder.

„Ich konnte einfach nicht aufhören mich zu übergeben“, berichtet die Frau. Ihr Zustand verschlechterte sich so stark, dass ihre Begleitungen sie in eine Notaufnahme begleiteten. Dort konnte der Arzt kaum fassen, dass seine Patienten in nur wenigen Stunden vor den Traualtar treten will.

Auf den Vorschlag, die Hochzeit zu verschieben, ging das Paar allerdings gar nicht erst ein. Stattdessen brachte ihre Schwester der jungen Frau die Schminke und das Hochzeitskleid ans Krankenbett. Über eine Infusion wurde der angeschlagenen Verlobten Vitamine verabreicht, sodass es ihr allmählich besser ging.

Mehr News:

Hochzeit wird trotzdem zum vollen Erfolg

Im wahrsten Sinne in letzter Minute erreichte das Paar die Location, um sich dort das Ja-Wort zu geben. Trotz des aufwühlenden Morgens war die Hochzeit ein voller Erfolg, die Gäste bemerken kaum etwas von dem Kater und die Eheleute sind bis heute glücklich, scherzt die Frau auf TikTok.