Hochzeit: Braut muss Türsteher anheuern – wegen ihrer eigenen Schwiegermutter!

Die eigene Hochzeit soll eigentlich der schönste Tag im Leben sein. Doch was ist, wenn die Schwiegermutter der Braut einen Strich durch die Rechnung machen will?

So hatte sich diese Braut ihre Hochzeit mit Sicherheit nicht vorgestellt. Wegen ihrer eigenen Schwiegermutter mussten sogar Türsteher anrücken. Grund war ihr Outfit.

Bei einer Hochzeit mussten Türsteher anrücken. Der Grund war die Schwiegermutter der Braut (Symbolfoto). Foto: IMAGO / blickwinkel

Hochzeit: Türsteher müssen Schwiegermutter rausschmeißen

Die Mutter des Bräutigams kam in Weiß zur Hochzeit ihres Sohnes! Dabei ist diese Farbe doch eigentlich traditionell für die Braut reserviert an diesem besonderen Tag. Sie soll im Mittelpunkt stehen. Nicht ganz abwegig also, dass der 27-Jährigen das Outfit ihrer Schwiegermutter eher weniger gefiel.

Wie „The Sun“ berichtet, sah die Schwiegermutter das ganz anders. Sie musste sogar gewaltsam per Sicherheitsdienst von der Hochzeit entfernt werden! Die Braut erklärte, dass sie eigentlich gar nicht allzu viel mit der Mama ihres Mannes zu tun hatte, aber, dass sie „auch keine Feinde waren“.

Hochzeit: Schock für die Braut, weil Schwiegermutter plötzlich in weiß erscheint

Das Paar feierte seine Hochzeit ausgelassen auf der Tanzfläche mit Freunden, als die Braut dann plötzlich ihre Schwiegermutter entdeckt – in Weiß!

„Ich war so sauer, dass sie auf uns zugegangen ist und wie gewohnt geredet hat“, erzählte die Frau. Sie habe ihrer Schwiegermutter gesagt, dass sie sich schnell umziehen solle. Doch ihre Schwiegermutter hielt das offenbar nicht für nötig. Auch ihr Ehemann erklärte seiner Mutter: Weiß sei für die Braut bestimmt.

Hochzeit: Mama des Bräutigams sieht ihren Fehler nicht ein

Zum Schluss musste laut „The Sun“ ein Sicherheitsdienst anrücken, um die uneinsichtige Schwiegermutter herauszubringen. Danach wurde mit der Hochzeit ganz normal weiter gemacht – mit der einzigen in weiß gekleideten Person: Die Braut. (cf)