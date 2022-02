Hochzeit: Braut will Schwägerin nicht dabei haben, weil sie Angst DAVOR hat

In Zeiten von Corona müssen Paare bei ihrer Hochzeit den einen oder andern Abstrich machen. Doch die Schwester des Bräutigams nicht einzuladen – das scheint etwas extrem.

Doch die Braut hat dafür einen in ihren Augen nachvollziehbaren Grund – sie hat nämlich tatsächlich Angst davor, dass ihre Schwägerin bei der Hochzeit dabei ist!

Hochzeit: Braut will Schwägerin nicht einladen – weil sie DAS über sie herausfindet

Bei einem Detail waren sich Braut und Bräutigam einig: Sie wollten keine Kinder bei ihrer Feier dabeihaben. Die seien zu laut und würden mit ihrem Geschrei die ganze Zeremonie stören, wie die Braut meinte. Daher stellte sie die Regel auf, dass nur Personen ab zehn Jahren eingeladen werden sollten, wie die „Sun“ berichtete.

„Wir erstellen derzeit eine Gästeliste und werden in den nächsten Monaten Einladungen verschicken“, plante sie das nächste Vorgehen. „Mein Verlobter hat eine kleine Schwester, der er sehr nahesteht und die ich sehr mag. Ich bin sehr aufgeregt, ihre ältere Schwägerin zu sein.“ Doch als sie eine Neuigkeit über die Schwester ihres Verlobten erfuhr, wollte sie diese nicht mehr einladen.

Das Drama ging schon vor der Hochzeit los. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Pius Koller

„Vor ein paar Tagen haben wir erfahren, dass sie schwanger ist und das Baby bekommen will.“ Das sei zunächst kein großes Problem für die Braut gewesen. Doch der Geburtstermin wurde von den Ärzten auf zwei Wochen nach der Trauung geschätzt. Damit wäre die Schwägerin hochschwanger auf der Feier. Das wollte die Braut auf jeden Fall vermeiden – allerdings nicht aus reiner Nächstenliebe oder Selbstlosigkeit.

Hochzeit: Braut will Schwägerin nicht einladen – weil sie DAVOR Angst hat

„Ich werde hier nicht sitzen und sie für ihr unverantwortliches Handeln beschämen, aber ich hatte das Gefühl, dass dies eine sehr große Sache war“, reagierte die Braut auf die Neuigkeiten. Ihre Familie sei sehr religiös und alleine, um sie nicht vor den Kopf zu stoßen, wollte sie keinen schwangeren Teenager auf ihrer Feier. Doch das war nicht der Hauptgrund.

„Ich mache mir Sorgen, denn schwangere Frauen brauchen viel Fürsorge und besondere Vorkehrungen“, schrieb die Zukünftige in einem Reddit-Post. „Es besteht auch das Risiko, dass ihre Fruchtblase während der Zeremonie platzt und mir an meinem Tag die ganze Aufmerksamkeit entzogen wird. Nennt mich egoistisch, aber ich finde, dass mein Mann und ich im Mittelpunkt stehen sollten.“ Auf diese Begründung reagierte ihr Verlobter jedoch sehr allergisch.

Hochzeit: Braut will im Rampenlicht stehen – und lädt deshalb ihre schwangere Schwägerin aus

Blut ist dicker als Wasser, so dachte zumindest der Bräutigam. Der konnte nicht fassen, dass seine Zukünftige so selbstsüchtig sein konnte. Daraufhin äußerte sie ihre Bedenken, dass seine hochschwangere Schwester sich schonen sollte, so kurz vor dem Geburtstermin. „Er sagte mir, ich würde einen Rückzieher machen und ich solle mich schämen. Er hat es dann seiner ganzen Familie erzählt und sie sind alle sauer auf mich, weil ich das vorgeschlagen habe.“

Mit seiner Meinung war der Bräutigam absolut nicht alleine, wie die „Sun“ berichtete. In dem Reddit-Forum erinnerte einer daran, dass die Geburt erst nach der Hochzeit stattfinden sollte und deshalb das Risiko einer Niederkunft während der Trauung nicht unbedingt garantiert sei.

Ein anderer machte den Vorschlag, die Schwägerin müsse ja nicht den ganzen Tag stehen, sondern könnte während der Zeremonie sitzen bleiben. „Wenn deine Bedenken aus Sorge um sie entstanden sind, was ich bezweifle, könntest du einen Rollstuhl für sie vorbereiten“, schlug jemand vor. Ein anderer kritisierte die Braut heftig für ihre Ansichten. „Wenn ich dein Verlobter wäre, würde ich die Hochzeit noch einmal überdenken.“ (mbo)