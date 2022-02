Wenn der schönste Tag im Leben ein böses Nachspiel haben könnte...

Eine Hochzeit soll im Idealfall natürlich perfekt ablaufen. Schließlich geht man mit dem Partner den heiligen Bund der Ehe ein, schwört sich ewige Treue bis ans Lebensende. So weit, so romantisch.

Blöd nur, wenn die Hochzeit von Ärger überschattet wird – und der sogar ein Millionen-Nachspiel haben könnte!

Hochzeit: Braut-Eltern fordern Millionen-Summe – weil ein Detail die Party ruinierte

Matt und Jessica Alovis haben sich in einem noblen Hotel in Brooklyn (USA) das Ja-Wort gegeben und mit ihren rund 200 Gästen eine schöne Feier erlebt. Schön? Nicht für jeden! Denn ausgerechnet die Eltern von Braut Jessica, Vater Russell und Mutter Marjorie, sind stinksauer! Der Grund: Das Hotel habe es versäumt, die Hochzeitsgesellschaft rechtzeitig darüber zu informieren, dass es bezüglich der Musik eine Lärmbegrenzung gebe und man nicht voll aufdrehen dürfe!

Eine Hochzeit ist für die Eltern der Braut nicht zufriedenstellend verlaufen. Jetzt fordern sie Schadensersatz! (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Panthermedia

Zu dreist aus Sicht der Braut-Eltern, die die ganze Feier aus eigener Tasche bezahlten, wie die britische „The Sun“ berichtet. Sie fordern einen finanziellen Ausgleich – der sich auf satte fünf Millionen US-Dollar (rund 4,3 Millionen Euro) beläuft!

------------------------------

Hochzeit – das sind die beliebtesten Bräuche:

Brautstrauß-Werfen

Hochzeitstorte anschneiden

Tauben fliegen lassen

Brautentführung

Die Braut über die Schwelle tragen

Reis werfen

Ehegelübde vortragen

Glückwünsche mit Luftballons steigen lassen

Geldgeschenke überreichen

------------------------------

Hochzeit: Musik habe nicht laut aufgedreht werden dürfen

Die Musik habe so leise sein müssen, dass sich ankommende Gäste an der Rezeption gefragt hätten, ob sie überhaupt am richtigen Veranstaltungsort seien. Der DJ habe auf Forderung der Hotel-Geschäftsführung die Musik nicht lauter machen dürfen. Zu allem Überfluss sei der Tanzsaal viel zu klein und lediglich für 60 Personen ausgelegt gewesen, so die Eltern in ihrer Begründung. Es seien auch zu wenige Stühle im Raum gewesen.

------------------------------

------------------------------

Einige Gäste seien deshalb in einen Nebenraum gegangen, um dort zu tanzen und Platz zu nehmen. Der Anwalt der Braut-Familie erklärt gegenüber „The Sun“: „Dass der schöne Traum zu einem Albtraum und so einer der wichtigsten Tage im Leben einer jungen Frau zerstört wurde – das ist dem Hotel perfekt gelungen.“ Die Familie wolle jetzt eine finanzielle Entschädigung, er sei zuversichtlich, dass es das Gericht auch so sehe.

------------------------------

------------------------------

Für den Vater sei es schrecklich, die Hochzeitsfotos anzuschauen. Der Anwalt weiter zu „The Sun“: „Er hat ein großes Problem damit, seine Tochter zu sehen. Er erkennt die große Enttäuschung in ihren Augen. Und das jedes Mal, wenn er das Album aufschlägt und die Fotos betrachtet.“ Es bleibt abzuwarten, wie letztlich die Gerichte entscheiden. Eines ist klar: Diese Hochzeit bleibt sicherlich unvergessen. (mg)