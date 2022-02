Hochzeit: Brautpaar steht vor gleich mehreren Problemen – und trifft eine ungewöhnliche Entscheidung

Eigentlich ist eine Hochzeit ein einmaliges Erlebnis.

Für ein Paar aus den USA wurde die Frage nach dem „Wo“ ihrer Hochzeit jedoch zu einer echten Herausforderung. Weil die beiden mit allen Familien und Freunden feiern wollten, gab es für sie schließlich nur eine Lösung.

Hochzeit stellt Paar vor eine Herausforderung

Zwei Jahre waren sie zusammen, davon haben sie ein Jahr zusammengelebt, als ihr Freund sie damals fragte, ob sie ihn heiraten möchten. Bis zu diesem Moment hat sie sich gar keine Gedanken um eine Hochzeit gemacht, umso komplizierter war es eine Antwort auf die Frage zu finden „wo“ das Paar heiraten würde, wie der „Insider“ berichtet.

Hochzeit: Gleich dreimal heiratete ein Paar innerhalb eines Jahres. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Steinach

----------------------------------------------------

Beliebte Sprüche und Glückwünsche zur Hochzeit:

„Wir wünschen euch ein Leben voller Glück und Liebe.“

„Euer Hochzeitstag möge kommen und gehen, aber eure Liebe möge für immer wachsen.“

„Wir sind glücklich, diesen schönen Tag mit euch gemeinsam feiern zu können.“

„Bevor du heiratest, habe beide Augen offen, doch hinterher drücke eines zu.“

„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“

----------------------------------------------------

++++ Hochzeit: Paar findet nach Scheidung erneut zueinander – zwei Tage nach der Trauung stirbt der Ehemann ++++

Hochzeit: Paar heiratet dreimal in einem Jahr

„Ich komme aus Argentinien, mein Mann aus Maine, zwei verschiedene Orte auf dem Globus“, erklärte die Braut. Auch das „Wann“ stellte das Paar vor neue Schwierigkeiten, da ihre Schwiegermutter mit einem aggressiven Hirntumor diagnostiziert worden war.

Hochzeit: Ein Paar aus Amerika heiratete gleich dreimal an drei verschiedenen Orten. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Cavan Images

Also überlegte das Brautpaar angestrengt, wie man die Angelegenheit am besten lösen konnte und kam zu folgendem Entschluss. „Wir haben uns entschieden, dass unsere Liebe es verdient hat, mehr als einmal gefeiert zu werden“, so die Braut.

Die erste Hochzeit mit Freunden fand am Black Friday in New York City stand und musste schnell gehen: Hochzeitskleid und -schuhe wurden – ohne sie vorher anprobiert zu haben – am großen Tag getragen.

----------------------------------------------------

Mehr Hochzeit-Themen:

Hochzeit: Braut wird nach Feier zum Ekel – Eklat um ihre Schwägerin

Hochzeit: Mann rastet aus, weil sein Bruder DIESE Aktion plant – und will ihn deswegen rausschmeißen

Hochzeit: Kumpel von Bräutigam sabotiert Heiratsantrag – mit den Konsequenzen hat er nicht gerechnet

----------------------------------------------------

Hochzeit: Es folgten Urugay und Maine

Die zweite Hochzeit fand in Urugay statt, da die Braut mit ihrer Familie in ihrer Kindheit dort öfter gewesen ist. Für die Zeremonie wurde ein katholischer Priester bestellt und ein neues Hochzeitskleid getragen. Ein paar Freunde aus New York kamen dazu, sodass die Feier eine bunte Mulitkulti-Mischung wurde.

++++ Hochzeit: Gast erlaubt sich Unmögliches – DAMIT will sie zur Trauung erscheinen ++++

Die letzte Hochzeit fand bei ihrer Schwiegermutter in Maine statt. Diese hatte sich immer eine große Hochzeit gewünscht, also entschied sich das Paar dazu, ihr diesen letzten Wunsch zu erfüllen. Ein paar Freunde organisierten eine Auster-Bar, von der ihr Vater heute noch spreche.

Drei Hochzeiten, drei Feier und drei Kleider – wer kann davon schon berichten!? Auch wenn das ganze bunte Spektakel bereits sechs Jahre her ist, so spricht ihr Schwager immer noch von der bunten Feier, wie der „Insider“ berichtet. (ali)