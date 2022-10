Hochzeit: Mann will Ex-Freundin die Trauung vermiesen – irre Aktion bringt ihn ins Gefängnis

Eine Trennung ist immer schwer, besonders wenn ein Partner noch nicht mit der Beziehung abgeschlossen hat. Wenn so jemand dann erfährt, dass der Ex kurz vor der Hochzeit mit jemand anderem steht, kann das schlimme Gefühle hervorrufen.

So auch bei einem Mann aus Singapur. Um die Hochzeit seiner Ex-Freundin zu verderben, war er zu einer schrecklichen Tat bereit.

Schock vor Hochzeit – Ex schmiedet üblen Plan

Wie „Channel NewsAsia“ (CNA) berichtet, erfuhr der Mann von der Hochzeit über Instagram. Die Trauung sollte schon am nächsten Tag stattfinden und bei dem 30-Jährigen brannten die Sicherungen durch. In einer Kurzschlussreaktion entschied er, geleitet von Wut und Eifersucht, die Zeremonie zu stören. Er plante das Haupttor der Wohnung des zukünftigen Ehemannes seiner Ex-Freundin zu verschließen und ein Feuer zu legen.

Der eifersüchtige Ex füllte eine leere Flasche mit Benzin und fuhr mit dem Motorrad in den frühen Morgenstunden des 12. März 2022 zum Haus des Opfers. Um nicht erkannt zu werden, trug er einen schwarzen Kapuzenpullover und eine lange Hose. Der Aufzug brachte ihn in das 12. Stockwerk des Hochhauses, das letzte Stockwerk ging der Täter über die Treppen, um nicht ins Visier der Kameras zu geraten.

Eifersuchts-Angriff könnte Ex in den Knast bringen

Gegen 4.40 Uhr schloss der Ex-Partner der Braut das Haupttor des Opfers mit einem Fahrradschloss ab, bevor er ein Schuhregal vor der Wohnung mit Benzin übergoss und in Brand setzte. Danach ergriff er die Flucht und schmiss das Feuerzeug in einen Busch. Es kann von Glück die Rede sein, dass niemand verletzt wurde. Lediglich sechs Paar Schuhe und ein Paar Pantoffeln im Wert von umgerechnet knapp 420 Euro sollen laut dem Bericht verbrannt sein.

Die Polizei konnte den Feuerteufel überführen und nun muss sich der 30-Jährige wegen Brandstiftung vor Gericht verantworten. Im Dezember spricht der Richter das Urteil. Der Eifersuchtsanfall könnte den Mann bis zu sieben Jahren Haft und eine Geldstrafe kosten, wie „CNA“ schreibt.