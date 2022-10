Hochzeit: Braut verliert beim Gang zum Altar plötzlich die Nerven – weil Gäste DAS machen

Wenn der Vater die Braut zum Altar führt, ist das für alle Beteiligten ein magischer Moment. Doch eine Frau konnte diesen besonderen Augenblick auf ihrer Hochzeit überhaupt nicht genießen.

Denn einige Gäste erlaubten sich etwas, das die Frau zum Rasen brachte. Plötzlich schrie sie einige Leute an und wurde wütend. Denn die Braut für ihre Hochzeit ganz klare Regeln aufgestellt.

Hochzeit: Braut stinksauer als Gäste DAS machen

Während eine Braut sich eng an ihren Vater drückt und in einer schönen Kulisse den Gang zu ihrem Bräutigam wagt, bekommt plötzlich ein kleines Detail ihre ganze Aufmerksamkeit. Beim Anblick einiger Gäste mit dem Smartphone in der Hand, wird sie wütend. Sie beschimpft einige und fordert sie deutlich auf, das Handy wegzupacken. Der magische Moment ist dahin.

Auf TikTok postet sie ein Video von der Hochzeits-Szene. Schnell geht der Clip auf ihrem Account Jenngee viral. In der Bildunterschrift erklärt die Braut, dass sie das Video bereits zuvor online gestellt hatte, dieses aber entfernt worden sei. Nun ist es wieder da und Jenn hat eine klare Botschaft.

„Ich dachte, ich poste das Video mit einer kleinen Klarstellung. Hater werden es hassen, aber ich war an diesem Tag von Liebe umgeben“, schreibt sie.

Gäste brechen wichtige Regel – Braut stellt eins klar

Offensichtlich hat die Braut für ihren kleinen Ausraster auf ihrer Hochzeit bereits vorab viel Kritik einstecken müssen. Auch jetzt noch kommentieren viele, dass sie gar nicht verstehen können, wie sie beim Gang zum Altar darauf achten konnte. Wieder andere können den emotionalen Ausbruch nachvollziehen. „Du bist besser als ich, ich wäre etwas gemeiner gewesen, vor allem, wenn man es ihnen schon so oft gesagt hat“, schreibt ein Follower.

Jenn hatte ein Schild, eine Ankündigung und eine zusätzliche Erinnerung ihrer Brautjungfern angebracht, dass die Gäste während der Zeremonie keine Telefone benutzen sollten. Doch offensichtlich wollte sich nicht jeder an diese Regel halten.

Am Ende des Videos sind ein paar Bilder von der Hochzeit zu sehen, die das Brautpaar glücklich zeigen. Zudem nutzt Jenn den Clip, um nochmal zu betonen: „Steht ein für das, was ihr wollt! Diejenigen, die dich lieben, werden dich immer noch lieben.“ Anhand der Fotos lässt sich zumindest erahnen, dass die Hochzeit dadurch nicht ganz ruiniert wurde.