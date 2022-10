Hochzeit: Gast stellt absurde Forderung – „Solche Freunde sind es nicht wert“

Die Hochzeit gilt für das Brautpaar definitiv als einer der wichtigsten und schönsten Tage im gemeinsamen Leben – doch manchmal erwarten auch Gäste, dass sie an diesem Tag eine Hauptrolle spielen.

Das erlebte jedenfalls ein Paar, das den Ex-Chef des Bräutigam einlud und von ihm eine absurde Forderung gestellt bekam. Als die Gastgeber nicht darauf eingingen, wurde es noch dreister.

Hochzeit: Gast will bei Planung mitreden

Alles begann mit einer harmlosen Einladung zur Hochzeit der Verliebten an den Ex-Chef und sogenannten Mentor des Bräutigam. Der berichtet laut „The Sun“ in einem Reddit-Forum, dass er dem Gast eine Nachricht mit dem Datum des großen Tages schrieb und ihn einlud.

Der Mann nahm die Einladung an, fügte in seiner Antwort hinzu, dass seine Tochter „ein tolles Blumenmädchen“ sei. Der Bräutigam habe sich laut eigener Aussage nichts bei dem Vorschlag gedacht – er und seine Braut wollten stattdessen ihren Hund in der Rolle sehen.

Obwohl keine weitere Unterhaltung zum Thema stattgefunden hatte, erhielt der Bräutigam nur zwei Wochen vor der Hochzeit eine überraschende Nachricht von seinem Ex-Chef und dessen Familie. „Sie schrieben uns und fragten, was das ‚Blumenmädchen‘ anziehen soll“.

Hochzeit: Gast bricht Kontakt ab

Das verblüffte Brautpaar entschloss sich, mit offenen Karten zu spielen und entschuldigte sich bei dem Mann, falls es missverstanden worden war – und stellte klar, dass es nie zugestimmt hatte, dass das Kind das Blumenmädchen ist.

Doch eine Antwort des Gastes gab es daraufhin nicht mehr, auch zur Hochzeit erschienen er und seine Familie nicht. „Ihr Tisch war halb leer und das Essen stand vor leeren Stühlen“, berichtet der Bräutigam vom Desaster.

Auch als die Frischverheirateten nach dem Tag noch einmal beim Ex-Chef nachfragten, bekamen sie keine Antwort. Zunächst zweifelte der Bräutigam deshalb doch an seinem Verhalten, aber seine Frau redete ihm das schnell wieder aus, sagte: „Ich will das nicht hören, solche Freunde sind es nicht wert.“ Laut „The Sun“ können die Reddit-User da nur zustimmen. „Du kannst deine eigene Familie nicht freiwillig für die Hochzeitsfeier einsetzen“, schreibt einer dazu und spricht damit vielen aus der Seele.